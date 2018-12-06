В Барнауле и Бийске 7 декабря станет больше воздушной грязи
Воздух 7 декабря в Бийск в Барнауле станет более грязным.
- Уровень загрязнения ожидается повышенный, - сообщают алтайские синоптики. - Накоплению загрязняющих веществ в городах будут способствовать метеоусловия (это температура до -22 градусов, без осадков, утром изморозь, слабый ветер, - прим. ред.)
Сегодня, 6 декабря, утром в Барнауле также отмечалось повышенное загрязнение. В частности, в Центральном районе была превышена концентрация оксида углерода и взвешенных веществ. А в Бийске был низкий уровень загрязнения воздуха.
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