2018-12-06T11:39:25+03:00
Общество

В Барнауле и Бийске 7 декабря станет больше воздушной грязи

САПОЖКОВА Александра
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Смог в БарнаулеСмог в БарнаулеФото: Олег УКЛАДОВ
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Воздух 7 декабря в Бийск в Барнауле станет более грязным.

- Уровень загрязнения ожидается повышенный, - сообщают алтайские синоптики. - Накоплению загрязняющих веществ в городах будут способствовать метеоусловия (это температура до -22 градусов, без осадков, утром изморозь, слабый ветер, - прим. ред.)

Сегодня, 6 декабря, утром в Барнауле также отмечалось повышенное загрязнение. В частности, в Центральном районе была превышена концентрация оксида углерода и взвешенных веществ. А в Бийске был низкий уровень загрязнения воздуха.

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Наш город перегружен воздушной грязью. Выбросы от предприятий не сокращаются, при этом растет количество авто. Еще и безветренная погода, которая не рассеивает смог. Синоптики рекомендуют предприятиям и автотранспорту сократить вредные выбросы в атмосферу (подробнее)

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