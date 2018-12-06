2018-12-06T11:18:02+03:00
Происшествия

Режим ЧС ввели в Камне-на-Оби

Дарья САВЕНКО
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Режим ЧС объявили в среду, 5 декабря, в Камне-на-Оби.

Как сообщают «Каменские известия», этро связано с тем, что из-за отсутствия угля на котельных температура в квартирах, школах и детских садах города опустилась до критического уровня.

Начальник ГО и ЧС администрации района Сергей Умяров пояснил, что решение о введении режима чрезвычайной ситуации было принято в соответствии с законом для создания неснижаемого запаса топлива на котельных Каменского района в период праздничных дней и новогодних каникул 2018-2019.

- На закупку топлива правительство Алтайского края выделило Каменскому району 25 миллионов рублей, - сказал Сергей Умяров.

Отметим, что в начале отопительного сезона Каменский район уже получал 25 млн рублей на закупку угля от регионального правительства.

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