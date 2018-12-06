2018-12-06T06:58:25+03:00
Происшествия

Предприниматель из Бийска украл песка на полмиллиона рублей

Дарья САВЕНКО
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Уголовное дело возбудили в отношении предпринимателя из Бийска, который похитил песка на полмиллиона рублей.

Как сообщает пресс-служба регионального управления на транспорте МВД России по СФО, 60-летний мужчина похитил около 2,5 тысяч тонн донного грунта в ходе расчистки русла реки Катунь, а затем продал его. Этим он нанес ущерб Министерству природных ресурсов и экологии Алтайского края на сумму свыше 500 тысяч рублей.

Уголовное дело возбудили по статье 158 УК РФ (Кража). Максимальное наказание в соответствии с санкцией статьи - штраф в размере до пятисот тысяч рублей либо лишение свободы на срок до шести лет.

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