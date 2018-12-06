2018-12-06T06:33:48+03:00
Общество

Глава Минприроды России: лесные боры Алтая защитят от рубок

Дарья САВЕНКО
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Уникальные ленточные лесные боры Алтая будут защищены от рубок с января 2019 года.Уникальные ленточные лесные боры Алтая будут защищены от рубок с января 2019 года.Фото: Дарья САВЕНКО
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Глава Минприроды России Дмитрий Кобылкин заявил, что уникальные ленточные лесные боры Алтая будут защищены от рубок с января 2019 года.

- Ленточные боры Алтайского края в ближайшее время будут выделены в отдельную территорию, под которую мы пропишем отдельные правила игры. Это точно будет сделано, - цитирует РИА Новости слова Кобылкина, которые он сказал в Государственной думе на «правительственном часе».

Как уточнил глава Федерального агентства лесного хозяйства Иван Валентик, в январе будет создан отдельный лесной район с особыми правилами ведения хозяйства с приоритетом защиты леса, а не хозяйственного освоения.

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