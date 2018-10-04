Почему китайцы считают алтайский лес своим

СЕГОДНЯ 08:31 2018-10-04T08:40:36+03:00

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Уже не первый год на Алтае муссируется тема о том, что у нас в регионе китайцы активно рубят лес и вывозят в свою страну. Несмотря на десятки петиций против вырубки иноземцами нашего зеленого золота, а также сотни публикаций в Сети, документального подтверждения эта тема пока так и не нашла.

Согласно официальной информации, ни один иностранец на вырубку алтайского леса квоты не получал. Однако, как говорится, дыма без огня не бывает. На днях всплыли новые любопытные факты на эту тему – портал «Хан-Алтай» опубликовал статью под заголовком «Китайцы продолжают считать Сибирь своей». В ней идет ссылка на материал китайского сайта «Цзиньжи Тоутяо», в котором автор из Поднебесной называет Сибирь «китайской землей». Китаец удивляется, что русские недовольны вырубкой лесов для экспорта в КНР. Он недоумевает, почему сибиряки устраивают акции и собирают подписи под петициями. По его словам, если так и дальше будет продолжаться, китайцы сами откажутся от российской древесины.

- Мы-то можем и без русского леса обойтись, а вот вы без нас немедленно начнете загнивать! Это страна, которой всегда мало! – пишет китайский автор.

Далее идет объяснение того, почему территория Сибири на самом деле китайская. Логика автора беспредельно проста: раньше, еще до татаро-монгольского нашествия, здесь жили китайцы, значит земля принадлежит им.

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