Житель Алтайского края забил своего дядю клюкой
Жителю Кытмановского района предъявлено обвинение в убийстве родственника.
Как сообщили в пресс-службе СУ СКР России по Алтайскому краю, в конце ноября в жилом доме между 25-летним обвиняемым и его родным дядей произошел конфликт. Молодой человек взял стоящую у печи металлическую клюку и принялся ей избивать родственника. Мужчина от полученных травм скончался на месте.
В ведомстве отмечают, что обвиняемый находился в состоянии наркотического и алкогольного опьянения. Сейчас он находится под стражей. Уголовное дело возбудили по статье «Убийство».
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