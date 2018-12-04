2018-12-04T14:09:20+03:00
Происшествия

Житель Алтайского края забил своего дядю клюкой

Дарья САВЕНКО
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Жителю Кытмановского района предъявлено обвинение в убийстве родственника.

Как сообщили в пресс-службе СУ СКР России по Алтайскому краю, в конце ноября в жилом доме между 25-летним обвиняемым и его родным дядей произошел конфликт. Молодой человек взял стоящую у печи металлическую клюку и принялся ей избивать родственника. Мужчина от полученных травм скончался на месте.

В ведомстве отмечают, что обвиняемый находился в состоянии наркотического и алкогольного опьянения. Сейчас он находится под стражей. Уголовное дело возбудили по статье «Убийство».

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