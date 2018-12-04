2018-12-04T13:18:44+03:00
Происшествия

Любовь не купишь: бийчанин потерял 10 тысяч рублей в надежде на интим

Дарья САВЕНКО
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Любовь не купишь: бийчанин потерял 10 тысяч рублей в надежде на интимЛюбовь не купишь: бийчанин потерял 10 тысяч рублей в надежде на интимФото: Дарья САВЕНКО
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Житель Бийска захотел интима, но стал жертвой мошенников.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Алтайскому краю, мужчина нашел на одном из сайтов знакомств объявление о предоставлении услуг интимного характера. После недолгой переписки бийчанин перечислил на указанный счет предоплату в размере 10 тысяч рублей. Однако, как только деньги поступили на счет, неизвестные перестали выходить с заказчиком на связь и удалили все свои контакты.

Еще один бийчанин пытался приобрести через интернет трехкулачковый патрон к токарному станку. Как и в предыдущем случае, продавец детали бесследно исчез, как только покупатель перечислил ему 26 тысяч рублей.

По данным фактам мошенничества возбуждены уголовные дела. В рамках расследования уже установлено, что телефоны абонентов, с которыми пострадавшие договаривались о сделке, зарегистрированы на территории других регионов.

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