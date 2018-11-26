Алтайская лаборатория выявила фальсификацию колбасных изделий
Осенью 2018 года специалистами ФГБУ «Центральная научно – производственная ветеринарная радиологическая лаборатория» была выявлена фальсификация колбасных изделий: в анализируемых образцах присутствовали виды мяса, не указанные на этикетке производителя.
Фальсификация - подделка, подмена в процессе изготовления продукции определенного качества другой, менее ценной, не соответствующей своему названию, и реализация ее в корыстных целях.
Различают несколько видов фальсификации колбасных изделий.
• Ассортиментная фальсификация колбасных изделий может происходить за счет: пересортицы, подмены одного вида изделия другим.
• Качественная фальсификация колбасных изделий может достигаться следующими способами: повышенное содержание воды, замена свежего мяса несвежим, замена натурального мяса ненатуральным (непищевым) компонентом, введение различного нетрадиционного сырья, подкрашивание колбасных изделий свекольным соком и другими красными красителями, нарушение рецептуры, введение чужеродных добавок, введение консервантов и антибиотиков, нарушение технологических процессов и режимов хранения.
• Информационная фальсификация колбасных изделий - это обман потребителя с помощью неточной или искаженной информации о товаре. Этот вид фальсификации осуществляется путем искажения информации в товарно-сопроводительных документах, маркировке и рекламе.
Лаборатория проводит исследования широкого спектра пищевых продуктов на показатели безопасности и качества, в том числе исследования на видовую принадлежность мяса и мясных изделий (обнаружение ДНК сельскохозяйственных животных) методом полимеразной цепной реакции.
Более подробно читайте на сайте http://www.fgu-radiovetlab.ru
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