Алтайская лаборатория выявила фальсификацию колбасных изделий

СЕГОДНЯ 06:48 2018-11-26T06:48:29+03:00

Специалисты предупреждают, что информационная фальсификация - это обман потребителя

Изменить размер текста: A A

Осенью 2018 года специалистами ФГБУ «Центральная научно – производственная ветеринарная радиологическая лаборатория» была выявлена фальсификация колбасных изделий: в анализируемых образцах присутствовали виды мяса, не указанные на этикетке производителя.

Фальсификация - подделка, подмена в процессе изготовления продукции определенного качества другой, менее ценной, не соответствующей своему названию, и реализация ее в корыстных целях.

Различают несколько видов фальсификации колбасных изделий.

• Ассортиментная фальсификация колбасных изделий может происходить за счет: пересортицы, подмены одного вида изделия другим.

• Качественная фальсификация колбасных изделий может достигаться следующими способами: повышенное содержание воды, замена свежего мяса несвежим, замена натурального мяса ненатуральным (непищевым) компонентом, введение различного нетрадиционного сырья, подкрашивание колбасных изделий свекольным соком и другими красными красителями, нарушение рецептуры, введение чужеродных добавок, введение консервантов и антибиотиков, нарушение технологических процессов и режимов хранения.

• Информационная фальсификация колбасных изделий - это обман потребителя с помощью неточной или искаженной информации о товаре. Этот вид фальсификации осуществляется путем искажения информации в товарно-сопроводительных документах, маркировке и рекламе.

Лаборатория проводит исследования широкого спектра пищевых продуктов на показатели безопасности и качества, в том числе исследования на видовую принадлежность мяса и мясных изделий (обнаружение ДНК сельскохозяйственных животных) методом полимеразной цепной реакции.

Более подробно читайте на сайте http://www.fgu-radiovetlab.ru

На правах рекламы