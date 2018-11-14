2018-11-14T06:40:53+03:00
Наука

Радиоветлаборатория определяет содержание мышьяка в воде

Мышьяк и все его соединения считаются крайне ядовитыми
Поделиться:
Изменить размер текста:

В природные воды мышьяк поступает из минеральных источников, районов мышьяковистого оруднения (мышьяковый колчедан, реальгар, аурипигмент), а также из зон окисления пород полиметаллического, медно-кобальтового и вольфрамового типов.

Некоторое количество мышьяка поступает из почв, а также в результате разложения растительных и животных организмов. Потребление мышьяка водными организмами является одной из причин понижения концентрации его в воде, наиболее отчетливо проявляющегося в период интенсивного развития планктона.

Значительные количества мышьяка поступают в водные объекты со сточными водами обогатительных фабрик, отходами производства красителей, кожевенных заводов и предприятий, производящих пестициды, а также с сельскохозяйственных угодий, на которых применяются пестициды.

В коллоидном состоянии мышьяк может быть удален в процессе обычных операций по очистке воды. Если это вещество органического происхождения, то его можно удалить путем окисления органического вещества с последующей коагуляцией или путем адсорбции, например, гранулированным активированным углем.

В ФГБУ «Центральная научно-производственная ветеринарная радиологическая лаборатория» содержание мышьяка в воде определяют на оптико-эмиссионном спектрометре с индуктивно-связанной плазмой Optima 7300 DV.

Более подробно читайте на сайте http://www.fgu-radiovetlab.ru

На правах рекламы

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на нашу тематическую рассылку Наука, чтобы не пропускать интересные материалы

 
Новости 24
Жителя Алтайского края «нагрели» в интернет-магазине на 46 тысяч рублей
Разыскивается мужчина, подозреваемый в контрабанде наркотиков из Европы
ВТБ запустил эквайринговое обслуживание в сети магазинов «Эльдорадо»
Стало известно, когда откроют горнолыжный сезон в Барнауле и Белокурихе
Светофоры отключили на улице Шумакова в Барнауле
Бухгалтер МУПа «нагрелась» на субсидиях для оплаты услуг ЖКХ
В Барнауле запустили производство по изготовлению тары из макулатуры для яиц
Грузовик сгорел в Барнауле
Погода на 14 ноября 2018 года в Барнауле: гололед и -7 градусов
В центре Барнаула устранили коммунальную аварию
Рубцовчанка потеряла 500 тысяч рублей при продаже дома
Почти 2 млрд рублей получит Алтайский край на строительство детсадов
В Алтайском крае сменился министр образования и науки
Житель Алтайского края пытался оторвать у полицейского мизинец
Главный Дед Мороз России побывал в музее космонавтики на Алтае
Пенсионерка развеселила пассажиров автобуса частушками
Свекловичный жом с Алтая начали экспортировать в Финляндию
Легковушки после столкновения вылетели на тротуар
В Барнауле запускается проект «Культурные сезоны»
Современный 3D-кинозал откроется в Алейске
Более 120 тысяч рублей заплатит селянин за незаконное потребление энергии
В Барнауле на пересечении Антона Петрова-Островского перекроют движение
Интимная связь с 13-летней девочкой закончилась для барнаульца колонией
Праздник к нам приходит: алтайские полицейские поймали «черного лесоруба»
Сборная России по биатлону проводит сборы в Белокурихе
Мобильные онкологические бригады начали работать на Алтае