Радиоветлаборатория определяет содержание мышьяка в воде

СЕГОДНЯ 06:40 2018-11-14T06:40:53+03:00

Мышьяк и все его соединения считаются крайне ядовитыми

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В природные воды мышьяк поступает из минеральных источников, районов мышьяковистого оруднения (мышьяковый колчедан, реальгар, аурипигмент), а также из зон окисления пород полиметаллического, медно-кобальтового и вольфрамового типов.

Некоторое количество мышьяка поступает из почв, а также в результате разложения растительных и животных организмов. Потребление мышьяка водными организмами является одной из причин понижения концентрации его в воде, наиболее отчетливо проявляющегося в период интенсивного развития планктона.

Значительные количества мышьяка поступают в водные объекты со сточными водами обогатительных фабрик, отходами производства красителей, кожевенных заводов и предприятий, производящих пестициды, а также с сельскохозяйственных угодий, на которых применяются пестициды.

В коллоидном состоянии мышьяк может быть удален в процессе обычных операций по очистке воды. Если это вещество органического происхождения, то его можно удалить путем окисления органического вещества с последующей коагуляцией или путем адсорбции, например, гранулированным активированным углем.

В ФГБУ «Центральная научно-производственная ветеринарная радиологическая лаборатория» содержание мышьяка в воде определяют на оптико-эмиссионном спектрометре с индуктивно-связанной плазмой Optima 7300 DV.

Более подробно читайте на сайте http://www.fgu-radiovetlab.ru

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