Иномарка «без водителя» перевернулась в Барнауле

СЕГОДНЯ 06:49 2018-11-13T06:50:08+03:00

В салоне находились три человека, но кто из них сидел за рулем - непонятно

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Дорожно-транспортное происшествие с участием иномарки произошло в Барнауле накануне вечером, 12 ноября.

Как сообщили очевидцы в паблике «Барнаул 22», около 18:10 на улице Солнечная поляна, 35, водитель на автомобиле ВАЗ-2105 не справился с управлением и опрокинул машину.

- Предположительно, в салоне в момент аварии находились три человека. Но водителя установить не удалось, так как все заявили, что были пассажирами, - написали в сообщении.

Кто же все-таки был за рулем - предстоит выяснить сотрудникам ДПС. Отмечается, что никто из людей во время аварии не пострадал.

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