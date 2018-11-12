Пьяный водитель «уложил» иномарку на крышу

СЕГОДНЯ 07:27 2018-11-12T09:27:29+03:00

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Дорожно-транспортное происшествие с участием нетрезвого автомобилиста произошло накануне, 12 ноября, в Рубцовске.

Как сообщили в паблике «Инцидент Рубцовск», водитель «уложил» иномарку на крышу. К аварии привело несоблюдение скоростного режима.

- Водитель жив. По информации очевидцев, в состоянии алкогольного опьянения. Подробности уточняются, - написали паблике.

- Это как же нестись надо? – недоумевают комментаторы.

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