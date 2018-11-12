«Скорая» улетела в кювет на алтайской трассе

СЕГОДНЯ 09:32 2018-11-12T09:35:20+03:00

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Автомобиль «Скорой помощи» слетел в кювет на алтайской трассе утром 12 ноября.

Как сообщили очевидцы в паблике «Инцидент Барнаул», дорожно-транспортное происшествие случилось примерно в 6 часов.

- Водитель 1975 года рождения на автомобиле УАЗ на Новоегорьевской трассе двигался от Рубцовска в направлении села Новоегорьеское. Он не справился с управлением и допустил съезд с дороги и опрокидывание машины, - говорится в сообщении.

Как видно на фото, машина легла на бок и получила серьезные повреждения. В результате аварии пострадали двое пассажиров: один - 1983 года рождения (ушиб мягких тканей левого плеча и правого колена) , воторой - 1982 года рождения (резаная рана лба).

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Как сообщили в паблике «Инцидент Рубцовск», к аварии привело несоблюдение скоростного режима. Водитель жив. По информации очевидцев, он находился в состоянии алкогольного опьянения (подробнее)

Скриншот с паблика "Инцидент Рубцовск"