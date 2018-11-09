Компания «ЭКО-Комплекс» объявила конкурс на вывоз мусора в Барнауле

СЕГОДНЯ 08:56 2018-11-09T08:56:19+03:00

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Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами по барнаульской зоне АО «ЭКО-Комплекс» подыскивает компании, которые будут заниматься вывозом мусора в Железнодорожном, Октябрьском и Центральном районах краевого центра. Сумма двух контрактов составляет 335 млн рублей.

Информация об электронных аукционах размещена на сайте Госзакупок. Начальная цена контракта на вывоз отходов в Центральном районе Барнаула составляет 128 млн 732 тысячи 576 рублей. С субподрядчиком, который получит право на обращение с твердыми коммунальными отходами в Октябрьском и Железнодорожном районах, заключат контракт на сумму 207 млн 155 тысяч 548 рублей.

Напомним, что Алтайский край переходит на новую схему обращения с твердыми коммунальными отходами. Всего в регионе образовано 7 зон, за каждой из которых на конкурсной основе закреплены региональные операторы.

На пресс-конференции, которая состоялась в правительстве региона накануне, 8 ноября, врио министра строительства, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края Иван Гилев сказал, что конкурсные процедуры с определением региональных операторов имели шероховатости, но по шести зонам операторов определили. До настоящего момента не определен региональный оператор по рубцовской зоне.

Что касается барнаульской зоны, здесь победителем стало АО «ЭКО-Копмлекс», принадлежащее мэрии Барнаула. За три года работы эта компания запросила 3 млрд 743 млн рублей, в то время как проигравшая ей компания готова была взяться за работу за 3 млрд 355 млн рублей.

Тогда звучали заявления, что «ЭКО-Комплекс» стал победителем поскольку именно это предприятие управляет Барнаульским полигоном ТБО.