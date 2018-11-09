«Мусорная реформа» в Алтайском крае: платить за вывоз отходов будут абсолютно все

Пока в отдаленных селах Алтайского края с мусором поступают просто – везут на тележке в ближайший овраг. Новая схема по обращению с твердыми коммунальными отходами, которую вводят в регионе, обещает покончить с несанкционированными свалками, но при этом увеличит расходы жителей края.

Что изменится?

О том, как будет работать эта новая схема, на пресс-конференции, которая состоялась в правительстве региона 8 ноября, рассказали министр природных ресурсов и экологии Алтайского края Владимир Попрядухин и врио министра строительства, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края Иван Гилев.

Суть «мусорной реформы» в регионе сводится к тому, что раньше за вывоз и захоронение отходов отвечали муниципалитеты, но они по ряду объективных причин не справлялись с этой работой в полной мере. Изменения в федеральном законодательстве привели к тому, что ответственность за вывоз, переработку и захоронение отходов была переложена на региональную власть.

По новой схеме в Алтайском крае установили семь зон, среди которых: барнаульская, алейская, бийская, заринская, каменская, славгородская и рубцовская. Каждую зону будет обслуживать свой региональный оператор. В шести зонах эти организации уже определены, осталось провести торги по рубцовской зоне.

– В целом исчисление новой региональной схемы по обращению с твердыми коммунальными отходами составляет 12 млрд 100 млн рублей.

«Мусорная реформа» в Алтайском крае: платить за вывоз отходов будут абсолютно всеФото: Олег УКЛАДОВ

В настоящее время в регионе насчитывается 1192 несанкционированных свалки. Их общая площадь составляет 3140 га. Чтобы их ликвидировать, понадобится 8,5 млрд рублей, – рассказал Владимир Попрядухин.

Также новая схема предусматривает создание в регионе четырех объектов временного размещения отходов. В частности в крае будут обустраивать площадки временного накопления отходов бункерного типа.

Всего в регионе должны ввести в эксплуатацию 34 мусороперегрузочных станций и 22 мусороперегрузочных линии.

По оценкам специалистов, на эти работы понадобится порядка 3 млрд рублей.

Помимо этого в крае должно начаться строительство пяти новых полигонов размещения и захоронения отходов, также планируется реконструкция одного имеющегося полигона. На эти цели предусмотрено направить 540 млн рублей.

Откуда деньги?

На все вышеперечисленные мероприятия потребуются серьезные ресурсы. Владимир Попрядухин рассказал, что на реализацию новой схемы по обращению с твердыми коммунальными отходами будут направлены средства, поступающие от плательщиков за негативное воздействие на окружающую природную среду, а также экологический сбор, который вводит правительство России. Также в Алтайском крае надеются на федеральную помощь. Уже составлена заявка на 3,7 млрд рублей. Эти деньги планируют направить на строительство объектов переработки отходов.

Встаем на цивилизованные рельсы

В свою очередь, врио министра строительства, транспорта, ЖКХ Иван Гилев рассказал, что региональные операторы уже приступили к работе по барнаульской и бийской зоне. С 1 января 2019 года на новую схему работы перейдет весь край.

«Мусорная реформа» в Алтайском крае: платить за вывоз отходов будут абсолютно всеФото: Олег УКЛАДОВ

Как оказалось, до настоящего времени примерно 10-15% населения Алтайского края избавлялись от мусора самостоятельно, по факту, создавая несанкционированные свалки. Теперь эти граждане также будут платить за вывоз мусора. В отдельных случаях для этих целей будут использоваться традиционные контейнеры, где-то региональные операторы будут предоставлять людям специальные мешки для сбора отходов.

Как будем платить?

Уже известно, что деньги за сбор и вывоз отходов будут собирать региональные операторы. Их деятельность будет контролировать Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края. Непосредственно тарифы будет устанавливать региональное управление по государственному регулированию цен и тарифов.

Ожидается, что с введением новой схемы тарифы на вывоз отходов в Барнауле будет немного увеличены. Жители сельских территорий будут платить за вывоз отходов примерно 60-70 рублей с человека в месяц.