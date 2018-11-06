2018-11-06T13:25:02+03:00
Общество

Прожиточный минимум пенсионера в Алтайском крае достиг 8 669 рублей

От него зависит размер социальной доплаты к пенсии
Дарья САВЕНКО
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От него зависит размер социальной доплаты к пенсииОт него зависит размер социальной доплаты к пенсииФото: Дарья САВЕНКО
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Губернатор Алтайского края Виктор Томенко установил новый прожиточный минимум пенсионера.

Как сообщили в пресс-службе региональном минтрудсоцзащиты, с 1 января 2019 года величина прожиточного минимума пенсионера составит 8 669 рублей. Этот минимум высчитывается для определения размера социальной доплаты к пенсии.

Между тем, в Алтайском крае величина прожиточного минимума по сравнению с первым кварталом 2018 года увеличилась на 399 рублей. Для трудоспособного населения этот минимум теперь составляет - 9 906 рублей, для детей - 9 811 рублей, для пенсионеров – 8 152. В среднем же на душу населения показатель составляет 9 490 рублей.

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