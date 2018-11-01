1 Нояб. 05:08 2018-11-01T05:08:08+03:00

Депутаты приняли бюджет Барнаула на три года в первом чтении. Фото: БГД

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На заседании Барнаульской Гордумы рассмотрели бюджет на 2019-2021 годы и уточнили бюджет этого года.

Бюджет-2019 приняли с параметрами: по доходам - 11,2 млрд рублей, расходам – 11,7 млрд рублей, дефицит - 531 млн рублей.

- Бюджет остается социально ориентированным. На социальную сферу будет направлено более 68% всех расходов. Мы выполняем майские Указы президента, дорожные карты по увеличению зарплаты, учтены все социальные выплаты, - сказала председатель Барнаульской городской Думы Галина Буевич.

30 ноября на заседании думы состоится рассмотрение проекта бюджета на трехлетний период.

Что касается бюджета на 2018 год, то он увеличен по доходам на 1 млрд 277 млн рублей. Уточненный бюджет принят с параметрами: по доходам –12 млрд 730 млн рублей; по расходам –13 млрд 61,7 млн рублей. Дефицит - 331,7 млн.

- Дополнительные ассигнования из вышестоящих бюджетов в этом году позволили увеличить оплату труда бюджетников, начать строительство пяти детсадов, провести капремонт 44 дорог и учреждений образования и многое другое, - отметили в горадминистрации.