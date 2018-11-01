1 Нояб. 13:52 2018-11-01T13:54:13+03:00

На 399 рублей увеличили прожиточный минимум на Алтае Фото: Олег УКЛАДОВ

В среднем на душу населения этот показатель составляет 9490 рублей

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В Алтайском крае величина прожиточного минимума по сравнению с первым кварталом 2018 года увеличилась на 399 рублей, сообщили в правительстве региона.

Для трудоспособного населения этот минимум теперь составляет - 9906 рублей, для детей - 9811 рублей, для пенсионеров – 8152. В среднем же на душу населения показатель составляет 9490 рублей.

В правительстве напоминают, что установление величины прожиточного минимума необходимо для назначения субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг, определения размера помощи малоимущим семьям.

Прожиточный минимум - это оценка потребительской корзины. Ее рассчитывают, опираясь на цены на продукты питания, непродовольственные товары и услуги. В расчет включены расходы по обязательным сборам и платежам.

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