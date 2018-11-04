4 Нояб. 08:21 2018-11-04T08:21:44+03:00

Прогноз погоды на 5 ноября в Алтайском крае Фото: Татьяна ЗАСТРОЖНЫХ

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По прогнозу погоды на 5 ноября, в Алтайском крае продолжится период непогоды.

Так, предстоящей ночью в отдельных районах будут снег, метель, на дорогах – сильный гололед. Порывы ветра достигнут 13-18 метров в секунду. Температура зафиксируется на отметках -6…-11

Днем в регионе столбик термометра поднимется до -1…+4. Но снег, метель и гололед останутся. А ветер наберет еще большую силу – его порывы достигнут 15-20 м/с.

Сегодня, 4 ноября, погода такая же – гололед, местами снег и метель. Ветер 5-10 м/с, временами порывы до 11-16 м/с, сообщили алтайские синоптики.

Напомним, что накануне непогода в крае стала причиной множества аварий. 3 ноября стал днем жестянщика. Так, на Чуйском тракте под Барнаулом столкнулись 26 машин.