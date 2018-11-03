«День жестянщика»: 26 машин столкнулись на Чуйском тракте под Барнаулом

3 Нояб. 10:40 2018-11-04T09:21:18+03:00

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Массовое ДТП произошло в субботу, 3 ноября, на 211-м км федеральной автодороги Р-256 «Чуйский тракт» перед поворотом на Бийск со стороны Барнаула. Его участниками, по меньшей мере, стали 26 автомобилей.

В социальных сетях участники аварии сообщают, что причиной послужило столкновение двух транспортных средств. Автомобили, которые ехали позади, не успели затормозить и начали врезаться друг в друга. Одна из машин «улетела» в автозаправочную колонну. На место незамедлительно приехали сотрудники МЧС, полиция и «скорая помощь». Госпитализация потребовалась двоим участникам массового ДТП – ребенку и женщине.

По сообщению очевидцев, на трассах очень сильный гололед, а порывистый ветер ухудшает ситуацию. При такой погоде невозможно ехать в Бийск – некоторым пришлось повернуть и возвращаться в Барнаул.

Как сообщили в управлении федеральных автомобильных дорог «Алтай», с утра на участке, где произошло ДТП, работало шесть единиц специализированной техники, дорожники проводили обработку покрытия противогололедными материалами и снегоочистку. Последний раз перед ДТП на 211-м км работали две комбинированные дорожные машины, автогрейдер и три трактора. Однако это не помогло избежать столь массового ДТП.

На все ДТП на территории Алтайского края незамедлительно выезжают экипажи ГИБДД. Полицейские проводят проверку по каждой аварии.

Дорожники, ГИБДД и МЧС обращаются к жителям Алтайского края с просьбой отложить поездки. Днем 3 и ночью 4 ноября в регионе осадки в виде мокрого снега и снега, метель, на трассе сильный гололед, а порывы ветра достигают 25 метров в секунду.

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