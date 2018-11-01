Убийство Михаила Седова: подозреваемым предъявили обвинение

1 Нояб. 12:15 2018-11-01T12:15:18+03:00

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Двум 21-летним барнаульцам предъявили обвинение в убийстве Михаила Седова по предварительному сговору, сопряженное с разбоем.

Как сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Алтайскому краю, в настоящее время подозреваемые в резонансном преступлении находятся под стражей. Как ранее удалось выяснить «Комсомольской правде», один из них - 21-летний студент аграрного университета Евгений.

Следователям уже удалось установить, что злоумышленники хотели завладеть автомобилем Михаила Седова. Выследив его в гаражном кооперативе на улице Малахова, они напали на мужчину, а после увезли пострадавшего в багажнике его же машины в неизвестном направлении.

Брошенный автомобиль был найден достаточно быстро, а еще через несколько дней нашли тело Михаила Седова в районе озера Пионерское.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.

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