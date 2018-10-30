Новые научные лаборатории ждут своих «Наследников Ползунова»

30 Окт. 10:52 2018-10-30T10:54:41+03:00

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На дворе конец октября, но это совсем не значит, что поздно начинать учебный год. Центр детского научного и инженерно-технического творчества (ЦДНИТТ) «Наследники Ползунова», созданный в Алтайском государственном техническом университете им. И.И. Ползунова при поддержке Фонда Андрея Мельниченко и Сибирской генерирующей компании, объявляет дополнительный набор детей на бесплатное обучение по своим программам.

Возможность увеличить количество учащихся у «Наследников Ползунова» появилась благодаря открытию новых специализированных лабораторий классов. Участие в дополнительном отборе могут принять учащиеся 5-11 классов по направлениям подготовки: математика, физика, химия, робототехника и программирование.

Чтобы получить право на обучение в центре необходимо до 5 ноября заполнить заявку на сайте АлтГТУ и после этого пройти два отборочных этапа: письменное тестирование и собеседование. Тестирование состоится 7 ноября, собеседования будут назначены по его результатам.

- Обучение в центре для каждого ребенка - это не просто дополнительное изучение дисциплины естественнонаучного цикла, но и возможность демонстрировать свои успехи на всероссийских и международных конкурсах и олимпиадах, - рассказывает Александр Чередник, исполнительный директор Фонда Андрея Мельниченко. - Фонд берет на себя расходы, связанные с участием одаренных ребят в международных научных смотрах. Лучшие выпускники образовательных центров Фонда становятся участниками специальной стипендиальной программы, в рамках которой они получают ежемесячные стипендии и проходят стажировку на предприятиях компаний Еврохим, СУЭК и СГК.

Каждый желающий во время каникул может познакомиться с работой «Наследников Ползунова», посетив центр, расположенный на 5-м этаже корпуса пищевых производств АлтГТУ, с экскурсией. Они будут проходить с 29 октября по 4 ноября.

• 29 октября, с 13.3 до 15.00, в лаборатории физики можно будет увидеть работу генератора Тесла и красочные демонстрации работы с электричеством и азотом.

• 30 октября в 11.30 состоится презентация направления подготовки «Робототехника».

• С 30 октября по 2 ноября, с 11 до 15.00, гости центра ознакомятся с работой химической лаборатории, которая находится в корпусе АлтГТУ на Некрасова, 64, где можно будет вместе с преподавателями провести лабораторный опыт по синтезу материалов и в режиме реального времени узнать о происходящих в этот момент химических процессах.