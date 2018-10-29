2018-10-29T13:17:07+03:00
Общество

Школьников, спасших друга с оторванной рукой, наградили медалями МЧС России

Трагедия произошла в Чарышском районе Алтайского края
Дарья САВЕНКО
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ГУ МЧС по Алтайскому краюГУ МЧС по Алтайскому краю
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Школьников из Чарышского района, спасших тонущего одноклассника, наградили медалями МЧС России.

В августе Никита Чебаевский и Данил Косихин отдыхали на реке Маралиха. Их одноклассник прыгал в воду с «веревки-тарзанки», но неожиданно его рука застряла в петле и оторвалась. Никита бросился спасать товарища. Вместе с Данилом они вытащили мальчика. Пока один побежал за помощью, другой – пытался помочь однокласснику, прикладывая повязку. Вскоре его доставили вертолетом санавиации в Барнаул.

Никиту Чебаевского и Данила Косихина наградили медалями МЧС России «За спасение погибающих на водах». Вручил их начальник Главного управления МЧС России по Алтайскому краю Игорь Лисин. Он поблагодарил за примерное воспитание родителей мальчиков и педагогов. Мальчики также примут участие во Всероссийском гражданско-патриотическом проекте «Дети-герои», который пройдет 2 ноября в Москве.

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