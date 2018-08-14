Спасти руку прыгнувшего с тарзанки мальчика не удалось – ее унесло рекой

СЕГОДНЯ 12:18 2018-08-14T12:35:04+03:00

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13-летний школьник из Алтайского края, которому оторвало руку во время прыжка с тарзанки, идет на поправку.

- Сейчас врачи снимают воспаление, говорят, что организм крепкий, быстро идёт на поправку. Коля (имя изменено, - прим.ред.) переносит (я даже не ожидала) всё, как взрослый мужчина, умудряется даже шутить по этому поводу, и уже пробует делать все левой рукой. Он вообще был левша, маленького просто переучили, - рассказала тетя школьника Лариса.

Несчастье произошло днем 10 августа в селе Маралиха Чарышского района. В тот день пацаны прыгали в реку с привязанной к дереву «веревки-тарзанки». Рука Коли Иванова попала в петлю, находящуюся на конце веревки. Узел затянулся, и школьнику из-за рывка оторвало конечность.

- Эта тарзанка там висит уже лет 15, я сам лично с нее прыгал. Мальчик залез на самый верх и решил спрыгнуть, веревка была ослаблена, поэтому рука и попала в петлю. Дети, которые были на берегу, перепугались, но все же один прыгнул за ним и достал, сразу же на крик прибежал взрослый. Он перетянул жгутом рану и повез в больницу. Детей тоже пришлось приводить в чувство - одного валерьянкой отпаивали, второму укол ставили, - рассказал Виктор Земеров.

Пострадавшего школьника отвезли в Усть-Калманскую больницу. Буквально через 40 минут за мальчиком прилетел вертолет и доставил его в Краевую клиническую больницу. Возможно, врачи смогли бы пришить оторванную по плечо руку, но ее унесло течением. Кстати, Коля – единственный ребенок в семье.

- До сих пор отойти не можем, - поделилась тетя пострадавшего мальчика.

Тем временем, краевой Следственный комитет начал доследственную проверку.

- Следствию предстоит выяснить обстоятельства, при которых несовершеннолетний получил тяжелую травму, а также причины нахождения детей в неустановленных для купания местах. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - рассказала старший помощник руководителя управления Следственного комитета по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Людмила Рязанцева.

Кстати

Это не первый случай в нашем регионе, когда на тарзанках страдали дети. В 2016 году 13-летний школьник упал в Катунь на территории детского оздоровительного лагеря «Академия Робинзонов». Как рассказывали мальчишки, которые стали свидетелями трагедии, у тарзанки лопнула веревка, не умеющий плавать мальчик упал в воду. Ребята пытались помочь, но ничего сделать уже было нельзя – подросток утонул.