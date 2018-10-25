Бийские теплоэнергетики СГК ведут изоляционные работы на городских теплосетях

25 Окт. 08:05 2018-10-25T08:05:49+03:00

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Изоляционные работы теплосетевое подразделение Сибирской генерирующей компании ведет на протяжении всего года, однако их активная стадия приходится на осенние месяцы: к этому времени уже завершен основной ремонт на сетях, а температура наружного воздуха еще позволяет производить технические мероприятия на открытом воздухе.

В предыдущие годы одной из приоритетных задач компании было восстановление изоляционного покрытия на главных городских тепломагистралях, так как основная доля теплопотерь приходилась именно на трубы большого диаметра. С начала реализации проектов этого направления было заизолировано более 12 км тепловых сетей надземной прокладки, что позволило энергетикам улучшить качество оказываемых услуг по теплоснабжению и горячему водоснабжению потребителей Бийска.

В 2018 году основной объем работ по укладке изоляции сосредоточен на квартальных участках тепловых сетей. Новое покрытие трубопроводов появилось на ул. Виктора Петрова, В-Интернационалистов, Ильи Репина, Социалистической, Льва Толстого, Ленинградской и Стахановской. В зависимости от особенностей рельефа местности в качестве рабочего материала использовались как пенополиуретановые скорлупы, так и минерализованная вата. В общей сложности теплоэнергетики хозяйственным и подрядным способом в течение года произвели укладку 5,5 км теплоизоляционного покрытия на тепловых трубопроводах города.

Помимо реализации ремонтной программы, теплосетевая компания активно реагируют на обращения бийчан, сигнализирующих о повреждениях изоляционного покрытия сетях вблизи жилых домов.

- Мы заинтересованы в том, чтобы жители города оперативно сообщали в диспетчерскую службу об участках, где по каким-либо причинам нарушено изоляционное покрытие. Были случаи, когда нам поступали сигналы о фактах намеренного повреждения изоляции лицами без определённого места жительства и нахождении этих граждан в тепловых камерах. Эта информация никогда не остается без внимания, и по мере возможности мы включаем новые участки в графики плановых ремонтов. В этом году по 18 обращениями компанией были предприняты конкретные действия, - сообщил главный инженер теплосетевого подразделения СГК в г. Бийске Иван Свечкарев.

До наступления холодов теплоэнергетикам еще предстоит восстановить изоляцию на 300-метровом участке первой городской тепломагистрали при выходе с Бийской ТЭЦ, а также утеплить 370 метров внутриквартального сетевого трубопровода по ул. Стахановской.

Телефон круглосуточной диспетчерской службы, по которому необходимо оперативно сообщать о случаях повреждения изоляционного покрытия: 43-23-63.