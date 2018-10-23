Осенние продуктовые ярмарки пройдут 27 октября в Барнауле
В субботу, 27 октября, в каждом районе Барнаула пройдут традиционные осенние ярмарки.
Как сообщили в пресс-службе городской администрации, купить на ярмарках по ценам ниже, чем в магазинах можно: яйцо, мясо птицы, свинину и говядину, масло растительное, колбасные изделия, полуфабрикаты мясные, рыбопродукты, кондитерские изделия, муку, сахар, фрукты, овощи и другое.
Торговые площадки будут работать с 10.00 до 14.00:
Железнодорожный район
- проспект Красноармейский, 131;
- проспект Ленина, 71.
Индустриальный район
- улица 50 лет СССР, 51а.
Ленинский район
- площадь Народная.
Октябрьский район
- проспект Ленина, 152;
- улица Титова, 9.
Центральный район
- проспект Красноармейский, 36;
- улица Чайковского, 21.
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