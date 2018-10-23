2018-10-23T03:38:05+03:00
Общество

Осенние продуктовые ярмарки пройдут 27 октября в Барнауле

Купить там можно овощи, фрукты, мясо и рыбу
Дарья САВЕНКО
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Купить там можно овощи, фрукты, мясо и рыбуКупить там можно овощи, фрукты, мясо и рыбуФото: Дарья САВЕНКО
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В субботу, 27 октября, в каждом районе Барнаула пройдут традиционные осенние ярмарки.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, купить на ярмарках по ценам ниже, чем в магазинах можно: яйцо, мясо птицы, свинину и говядину, масло растительное, колбасные изделия, полуфабрикаты мясные, рыбопродукты, кондитерские изделия, муку, сахар, фрукты, овощи и другое.

Торговые площадки будут работать с 10.00 до 14.00:

Железнодорожный район

- проспект Красноармейский, 131;

- проспект Ленина, 71.

Индустриальный район

- улица 50 лет СССР, 51а.

Ленинский район

- площадь Народная.

Октябрьский район

- проспект Ленина, 152;

- улица Титова, 9.

Центральный район

- проспект Красноармейский, 36;

- улица Чайковского, 21.

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