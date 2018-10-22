На Алтае на 8% поднимут зарплату

22 Окт. 01:00 2018-10-22T12:15:40+03:00

На заседании регионального правительства рассмотрели проект бюджета на 2019 год Фото: Олег УКЛАДОВ

На заседании регионального правительства рассмотрели проект бюджета на 2019 год

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Проект бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов рассмотрели 22 октября на первом заседании обновленного правительства Алтайского края.

Поддержку на оплату жилищно-коммунальных услуг проиндексируют

Открывая заседание, губернатор Алтайского края Виктор Томенко подчеркнул, что приоритеты краевого бюджета будут направлены на решение важнейших задач: «улучшения положения дел во всех сферах жизни региона, увеличение заработной платы, доходов наших жителей и повышение уровня жизни в Алтайском крае».

Глава региона отметил, что проект бюджета предусматривает увеличение заработной платы в краевых учреждениях на 8%. При этом уже учтен рост минимального размера оплаты труда и начисление районного коэффициента на МРОТ.

– Общие доходы краевого бюджета учитывают как рост собственных доходов, так и сохранение помощи из федерального бюджета. Будем продолжать работу по повышению и развитию налогооблагаемой базы, росту доходного потенциала и собираемости налогов. Для устойчивости бюджетной системы важно и эффективное расходование бюджетных средств, – подчеркнул Виктор Томенко.

Он же сказал и о том, что важнейшей задачей для правительства края является социальная поддержка граждан. Проекто бюджета предусмотривает все виды социальных выплат. Поддержка на оплату жилищно-коммунальных услуг будет проиндексирована соотвественно росту тарифов.

– Отдельная и особая тема – поддержка муниципальных бюджетов. Для обеспечения выплат заработной платы и повышения сбалансированности бюджетов увеличена финансовая помощь муниципальным образованиям. Дополнительно предусмотрено 500 миллионов рублей на выравнивание бюджетной обеспеченности, – сказал Виктор Томенко.

Доходы и расходы

Заместитель председателя регионального правительства, министр финансов края Владимир Притупов сообщил, что проект бюджета на 2019 год оценивается в 108,5 млрд рублей. Он увеличивается примерно на 1%. Собственные доходы должны составить 70,4 млрд рублей. Федеральная помощь - 38 млрд рублей. Расходы бюджета – 113 млрд рублей. Дефицит бюджета – 5,3 млрд рублей.

Владимир Притупов отметил, что структура расходов сохранит традиционную социальную направленность.

По итогам заседания члены правительства края приняли решение внести проект закона «О краевом бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» в Алтайское краевое Заксобрание.

Кстати

Бюджет фонда ОМС сбалансирован

Также на заседании был рассмотрен документ о бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования на ближайшие три года.

Бюджет сбалансирован по доходам и расходам. На 2019 год он запланирован в объеме 32 миллиарда 531,7 миллиона рублей, что на 10,7% (3,2 миллиарда рублей) выше уровня текущего года. На последующие годы проект запланирован с приростом 7,6% и 6,6% соответственно.

– Одна из особенностей расходов - расширение видов и методов высокотехнологичной медицинской помощи, а также серьезное увеличение финансового обеспечения онкологической помощи. Всего существует 1000 методов оказания высокотехнологичной медицинской помощи, с 2019 года в системе ОМС будет 532 метода, – сообщила директор Территориального фонда ОМС Алтайского края Марина Богатырева.