Новогодний стол 2022: рецепты от барнаульских шеф-поваров

Наша подборка будет хозяйкам на руку. Фото: ресторан-поэма "Живые души"

На календаре 29 декабря, а это значит, что многие хозяйки уже составили меню на новогодний стол. Правда, некоторые придумывают все в последний момент, и наша подборка будет им на руку – «Комсомолка» поговорила с барнаульскими шеф-поварами и узнала, что можно приготовить, чтобы удивить гостей!

Михаил Хмелинин, «Sreda»:

«Селедка под шубой с брусничным майонезом» (на одну порцию)

1. Свеклу, морковь, картофель (на порцию – по одной штуке) запекаем в соли при 210 градусах около часа – соль вытянет влагу;

2. Нарезаем кубиками 200 грамм филе сельди или форели, убираем кости;

3. Варим два яйца;

4. Готовим майонез: смешиваем желток с ложкой оливкового масла и брусничным соусом;

5. Берем и мелко нарезаем половинку луковицы;

6. Запеченные овощи очищаем от кожицы и трем на терке по отдельности, то же самое делаем и с яйцами;

7. Выкладываем салат слоями, промазывая каждый слой соусом: сначала идет рыба, затем лук, картофель, яйцо, морковь и, наконец, свекла. Последний слой тоже промазываем соусом. По желанию салат можно украсить – тут уж воля вашей фантазии.

Александр Зозуля, Craft Burger Family:

«Салат с креветками и курицей горячего копчения» (на одну порцию)

1. 40 грамм копченого куриного филе режем кубиками;

2. 40 грамм очищенных и разрезанных напополам креветок обжариваем на растительном масле с чесноком;

3. Варим два перепелиных яйца и режем напополам;

4. Очищаем от шкурки свежий огурец и нарезаем кубиком (2 на 2 мм), солим;

5. Нарезаем одну картофелину таким же кубиком и запекаем до готовности;

6. Подготавливаем лист салата, 5 грамм красной икры;

7. Делаем заправку: смешиваем 50 грамм майонеза, 15 грамм соевого соуса, 1 грамм черного перца, мелконарезанный зеленый лук;

8. Далее выкладываем на тарелку ложку заправки, сверху картофель, затем лист салата, курицу, креветки, яйцо, икру и украшаем веточками укропа.

Алексей Шефер, «ШефЕда»:

«Брускетты с икрой и авокадо» (на одну порцию)

1. Тост обжариваем на сухой сковороде гриль до «медиум» прожарки, на среднем огне. Он должен получиться снаружи хрустящим и мягким внутри;

2. Смазываем тост сливочным сыром;

3. Нарезаем авокадо на ломтики толщиной в 2-3 мм;

4. Выкладываем на тост два ломтика авокадо и сверху зелень и икру, можно много!

Вячеслав Бессонов, «Горная аптека»

«Мимоза с лососем» (на четыре порции)

1. Отвариваем 200 грамм картофеля, 100 грамм моркови и 5-7 яиц;

2. Мелко нарезаем среднюю красную луковицу;

3. Маринуем лосось: солим, перчим и добавляем немного сахара, оставляем на три часа;

4. Делим яйца на белок и желток, трем по отдельности, также трем картофель, морковь;

5. Салат выкладывается слоями, каждый смазывается майонезом: сначала картофель, потом консервированная горбуша, лук, морковь, белки и последний слой – желтки.

6. Для украшения используем небольшие рулетики из лосося, при желании можно добавить икру.

Мохаммед Эсса, «Живые души»

«Маринованный ростбиф» (на четыре порции)

1. Берём 1кг говяжьей вырезки, зачищаем её, срезая ножом жилы и жир. Промакиваем её бумажной салфеткой, тем самым убирая лишнюю влагу;

2. Натираем мясо солью и перцем и обжариваем на раскаленной сковороде с добавлением растительного масла по несколько секунд с каждой стороны до золотистой корочки. Кладем мясо на пергамент;

3. Переходим к приготовлению маринада. Для приготовления маринада нам потребуется головка чеснока, несколько веточек розмарина. Растительного масла нужно столько, чтобы мясо полностью в него погрузилось;

4. Головку чеснока разделяем на зубчики, не очищая от кожуры. Каждый зубчик давим ножом и прогреваем чеснок на сковороде без добавления масла, до золотистой корочки;

5. Масло для маринада наливаем в кастрюлю, прогреваем, не доводя до кипения, и добавляем веточки розмарина. Даем маслу остыть и настояться;

6. Для маринования и хранения ростбифа нам подойдёт пластиковый контейнер с крышкой. На дно кладём чеснок и веточки розмарина, затем обжаренное мясо и заливаем это маслом;

7. Контейнер с ростбифом помещаем в холодильник. Через сутки ростбиф полностью готов к употреблению. Нужно достать его из маринада, убрать лишнее масло бумажной салфеткой и нарезать мясо тонкими ломтиками. Приятного аппетита!

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