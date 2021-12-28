Новогодние концерты 2021-2022 в Барнауле: афиша, билеты, расписание

Еще можно успеть купить билеты на новогодние концерты в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

До самого любимого, красочного, яркого праздника в году остаются считанные дни, но еще можно успеть взять билеты на выступления любимых артистов. «Комсомолка» сделала все за вас и подготовила подробную афишу новогодних концертов 2021-2022 в Барнауле.

«С НАСТУПАЮЩИМ!» (6+)

Государственный оркестр «Сибирь» им. Е.И. Борисова подготовил для жителей Барнаула новогодний концерт, который пройдет с участием Дмитрия Скворцова и финалистов музыкального телепроекта «Поверь в себя». Художественный руководитель и главный дирижер коллектива - заслуженный артист РФ Николай Комиссаров обещают подарить гостям праздничное настроение на все предстоящие выходные.

Когда: 28 декабря, 18.30.

Где: Барнаул, пр. Ленина, 7.

Стоимость билета: 200-500 рублей.

«НОВОГОДНИЙ КВЕСТ» (6+)

Предстоящие продолжительные выходные обещают быть насыщенными. Оркестр «Сибирь» приглашает юных зрителей и их родителей отправиться в музыкальное путешествие и пройти «Новогодний квест». Это семейное мероприятие, где будет место и Бабе-Яге и Лешим, а также киногероям: Гарри Поттеру, мастеру Йода, крысику Реми и капитану Джеку Воробью. Ну и, конечно же, как на любом новогоднем концерте, не обойдется без Деда Мороза.

Когда: 5 и 6 января, 11.00, 13.00.

Где: Барнаул, пр. Ленина, 7.

Стоимость билета: 250 рублей.

«ПОКА ЧАСЫ 12 БЬЮТ» (6+)

Симфонический оркестр Государственной филармонии Алтайского края в преддверии Нового года приглашает своих преданных слушателей на концерт мужского вокального ансамбля ГФАК. Художественный руководитель — Александр Афанасьев. Солирует Заслуженный артист РФ Евгений Третьяков (фортепиано). Дирижер — Дмитрий Лузин.

Когда: 29 декабря, 18.30.

Где: ГФАК, Барнаул, ул. Ползунова, 35.

Стоимость билета: 150-200 рублей.

«НОВОГОДНЕЕ НАСТРОЕНИЕ» (6+)

Создать по-настоящему новогоднее настроение вам поможет вечер вальсов в звучании симфонического оркестра Государственной филармонии. Для вас вновь выступит Заслуженный артист РФ Евгений Третьяков (фортепиано). Руководит концертом дирижер Дмитрий Лузин.

Когда: 30 декабря, 18.30.

Где: ГФАК, Барнаул, ул. Ползунова, 35.

Стоимость билетов: 150-200 рублей.

«КОНЕК-ГОРБУНОК» (0+)

Когда надоест доедать новогодние салаты и ходить по гостям, появляется отличный повод окультуриться и насладиться выступлением ансамбля русского танца «ОГОНЬКИ» имени Гарри Полевого (балетмейстер-постановщик Надежда Калинина (Санкт – Петербург)). Красочный концерт не оставит равнодушным ни ребенка, ни взрослого. Филармония ждет всех: от мала до велика.

Когда: 5 и 6 января, 14.00.

Где: ГФАК, Барнаул, ул. Ползунова, 35.

Стоимость билетов: 200 рублей.

«ХОР ТУРЕЦКОГО» (0+)

Пандемия внесла существенные коррективы и в гастрольную деятельность российских звезд, но вместе с тем, это лишний повод порадовать своих поклонников новым материалом. «Хор Турецкого» должен был выступить в Барнауле еще в марте, но выступление в итоге перенесли на январь. Коллектив готовится представить местной публике новогоднюю программу, а заодно отметить здесь свой юбилей – 30 лет на сцене!

Когда: 3 января, 19.00.

Где: Барнаул, ул. Молодежная, 15.

Стоимость билетов: 3800 — 4500 рублей.