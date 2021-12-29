Мороз до -18 градусов: погода на Новый год в Алтайском крае

В первые дни 2022 года станет теплее Фото: Олег УКЛАДОВ

31 декабря Алтайский край будет находиться под влиянием антициклона, поэтому в регионе похолодает. Подробнее о том, какой именно будет погода в этот день в беседе с «Комсомольской Правдой – Барнаул» рассказала Людмила Сырых, начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению алтайского Гидрометцентра.

В ночь на 31 декабря в Алтайском крае прогнозируют -24…-29 градусов, по востоку -18…-23 градуса. Преимущественно без осадков. На дорогах сильная гололедица. В регионе будет дуть западный ветер, 3-8 м/с, местами возможны порывы до 14 м/с.

Днем 31 декабря в Алтайском крае прогнозируют -13…-18 градусов. По востоку небольшой снег. На дорогах сильная гололедица. Ветер западный, 3-8 м/с.

В Барнауле в ночь на 31 декабря ожидается -24…-26 градусов. Преимущественно без осадков. На дорогах сильная гололедица. Ветер западный 3-8 м/с.

В краевой столице 31 декабря столбики термометров покажут -14…-16 градусов. Преимущественно без осадков. На дорогах сильная гололедица. Ветер западный, 3-8 м/с.

– Морозы ослабнут уже в ночь на 1 января. В Алтайском крае ожидается -17…-22 градуса, по востоку до -27 градусов. Днем прогнозируют -10…-15 градусов, в предгорьях до - 5 градусов, – отметила Людмила Сырых.

Она добавила, что в следующие дни в Алтайском крае станет еще теплее.

Ранее мы сообщали, что в этом году официальных открытий елок в Барнауле не будет из-за пандемии коронавируса. Также не запланировано и проведение торжественных праздничных мероприятий. При этом в краевой столице установили несколько ледовых городков с елками. Полный список можно найти здесь.

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