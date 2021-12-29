Как будет ходить общественный транспорт Барнаула в новогодние праздники

Движение автобусов, троллейбусов и трамваев организуют по специальному расписанию Фото: Олег УКЛАДОВ

Из-за заметного снижения пассажиропотока работу общественного транспорта Барнаула в новогодние праздники скорректируют. Об этом сообщает мэрия города.

Движение автобусов, троллейбусов и трамваев организуют по специальному расписанию. 31 декабря общественный транспорт будет работать в режиме выходного дня.

В первый день нового года, 1 января, утренние рейсы и плановое количество автобусов сократят на 60%.

В воскресенье, 2 января, транспорт будет работать с сокращением планового количества автобусов на 40%, а с 3 по 9 января – согласно действующему расписанию выходного дня.

– Такой график движения составлен на основании ежегодного мониторинга пассажиропотока в период новогодних праздников, – резюмировали в горадминистрации.

Напомним, ранее мы сообщали, что администрация краевой столицы нашла нарушения в графике движения общественного транспорта. Замечания касаются выхода транспорта в вечернее время - водители не соблюдают график работы. В мэрии заверили, что ситуацию уже взяли на контроль.

Также мы сообщали, что в праздничные дни в Алтайском крае изменится расписание некоторых пригородных поездов. Подробнее об этом можно прочитать здесь.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Новогодние концерты 2021-2022 в Барнауле: афиша, билеты, расписание

Подробная афиша новогодних концертов 2021-2022 в Барнауле (подробнее)