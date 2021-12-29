Мэрия Барнаула выявила нарушения в графике движения общественного транспорта

Ситуацию взяли на контроль
Фото: Олег УКЛАДОВ
Администрация Барнаула нашла нарушения в графике движения общественного транспорта. Как сообщили в пресс-службе мэрии, ситуацию уже взяли на контроль.
Речь идет о маршрутах №6, 41, 78, 50 и 65, которые обслуживают ИП Еньшин А.П. и ИП Ершов Е.И. Замечания к ним касаются выхода транспорта в вечернее время - водители не соблюдают график работы.
- Перевозчики пояснили, что на это влияет и человеческий фактор (уход водителей на больничный), и затрудненное движение по городу в вечернее время в преддверии праздников. Но они знают об этой проблеме и держат ситуацию на контроле, - добавили в администрации.
В январе профильный комитет проверить график работы транспорта еще раз и провести дополнительный анализ.