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Общество29 декабря 2021 2:17

Мэрия Барнаула выявила нарушения в графике движения общественного транспорта

Ситуацию взяли на контроль
Анна Перевощикова
Анна Перевощикова
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Ситуацию взяли на контроль

Ситуацию взяли на контроль

Фото: Олег УКЛАДОВ

Администрация Барнаула нашла нарушения в графике движения общественного транспорта. Как сообщили в пресс-службе мэрии, ситуацию уже взяли на контроль.

Речь идет о маршрутах №6, 41, 78, 50 и 65, которые обслуживают ИП Еньшин А.П. и ИП Ершов Е.И. Замечания к ним касаются выхода транспорта в вечернее время - водители не соблюдают график работы.

- Перевозчики пояснили, что на это влияет и человеческий фактор (уход водителей на больничный), и затрудненное движение по городу в вечернее время в преддверии праздников. Но они знают об этой проблеме и держат ситуацию на контроле, - добавили в администрации.

В январе профильный комитет проверить график работы транспорта еще раз и провести дополнительный анализ.