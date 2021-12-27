Усадьбы с русской печкой, спортзалом и винным погребом обойдутся барнаульцам в 80-90 млн рублей

Самый дорогой особняк продают в селе Бобровка за 89 950 000 рублей. ФОТО: Скриншот объявления на Avito

Усадьбы с русской печкой, спортзалом, винным погребом, бассейном продают в Барнауле за 80-90 млн рублей. "Комсомолка" сделала подборку самых дорогих домов Барнаула, которые продают сейчас на Avito. Подробности в нашем материале.

“Замок” со спортивным залом в Бобровке

Самый дорогой особняк продают в селе Бобровка в микрорайоне Светлом за 89 950 000 рублей. Он похож на самый настоящий средневековый замок из трех этажей. Площадь дома - 616,8 квадратов, усадьба - 30 соток. До центра Барнаула всего 24 километра.

В доме сделан дизайнерский ремонт в стиле Шале, большая часть мебели ручной работы из дуба (изготовлена известными мастерами). Также особняк полностью укомплектован бытовой техникой - заходи и живи! Приятным бонусом станет цоколь с баней с соляной стенкой, джакузи, спортивный зал. Также есть отдельное помещение под трансформаторы, котельная, комната видеонаблюдения (камеры установлены по всему периметру территории).

На первом этаже - кухня-столовая с настоящей русской печью, гостевые комнаты с выходом на террасу, кабинет, библиотека, санузел. На втором этаже находятся две спальни, холл, а на третьем - кабинет, гостиная с баром. В доме - камин, печь на дровах и газовое отопление.

На участке - прекрасный ландшафтный дизайн: скульптуры из камня, летняя и зимняя беседки, комплекс из печей для пиццы, барбекю, горячего и холодного копчения. Приятный бонус - винный погреб. На территории также есть удобный гараж на две машины с санузлом и жилым мансардным вторым этажом для садовника.

Коттедж с отдельным гостевым домом

За 88 000 000 рублей выставили на продажу кирпичный особняк площадью 413,7 квадратных метров в охраняемом коттеджном поселке “Гринвуд”. Трехэтажный особняк стоит на участке в 12 соток. На территории есть специальный дом для гостей.

Особняк из четырех уровней с дизайнерским ремонтом. Хозяева оставляют покупателям всю мебель и бытовую технику. В доме - уютные спальни, гостиные, также есть детская игровая комната, удобные подсобные помещения и хранилище с холодильным оборудованием.

Для гостей дом двухэтажный: на перовом - гараж для двух автомобилей и котельная, обслуживающая два дома, а также комната садовника. А на втором этаже располагается гостиная, спальная и санузел. На участке дизайнерский ландшафт с автополивом, освещением и декором.

Коттедж на Южном

На третьем месте по стоимости - трехэтажный коттедж с дизайнерским ремонтом в барнаульском поселке Южный. Цена - 86 000 000 рублей. Особняк стоит в современном огороженном поселке клубного типа “Лион”, где есть автоматические ворота и охрана, всего 32 домовладения. Рядом находятся все необходимые магазины, кафе, школы, фитнес-центры.

Площадь кирпичного коттеджа - 430 квадратов, а участка - 14 соток. Есть гараж на два автомобиля и современный банный комплекс. Изюминку коттеджу придают панорамные окна. Дом оснащен газовым отоплением, есть уличное освещение.

Четырехэтажный коттедж в центре Барнаула

Четырехэтажный коттедж, площадью 717 квадратов находится в нагорной части Барнаула, на улице Ляпидевского. Владелец просит за него 80 000 000 рублей. Территория поместья - 17 соток.

Чистый воздух, тихое место, лес, при этом до центра города всего 5-7 минут на машине. На участке есть гараж на две машины, баня с кухней и бассейном. В доме есть хамам, бассейн, сауна, тренажерный зал, бильярд и зимний сад. Дополнительный уют создают два камина, удобно и то, что есть отдельная гардеробная, кабинеты.

Коттедж в loft стиле

Замыкает 5-ку самых дорогих коттеджей, которые продают на Avito в Барнауле, коттедж за 79 000 000 рублей в центральном районе по улице 1-й Вешний тупик. Дом, площадью 800 квадратных метров, стоит на участке в 14 соток. До центра города ехать всего 8 минут на машине.

Трехэтажный особняк совсем новый, его ввели в эксплуатацию в 2017 году. Весь его интерьер выполнен в современном стиле loft. На перовом этаже: пpoсторная куxня-cтoлoвaя с выхoдом на тepрaсу, огромная гостиная с современной лестницей, гардеробная, кабинет-гостевая с современным камином, котельная с отдельным входом с улицы. На втором: три спальные комнаты, прачечная, холл. На участке растут розарии, сосны. Есть система автоматического полива, каскадный водопад, гараж. Также на территории особняка есть детская площадка.

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