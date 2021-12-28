Ночью палаты атакуют тараканы: пациенты пожаловались на антисанитарию в Алейской ЦРБ

Ночью пока все спят, палаты атакуют тараканы / Фото: Денис Ганюков Фото: со страницы vk.com/barneos22

Пациенты пожаловались на антисанитарию в Алейской ЦРБ — в сети появилось видео, на котором засняты ползающие по стенам, полу и тумбочкам тараканы. Запись опубликована в «Барнаул 22».

- Антисанитария в Алейской ЦРБ, ул. Олешко, 30, Алейск. В таких условиях лечатся дети. У меня тут ребенок лежит, ей 2,5 года. Ночью пока все спят, палаты атакуют тараканы. Они везде! На полу, стенах, в тумбочках, залезают в посуду. Кадры не для слабонервных, - пожаловался Денис Ганюков.

В комментариях к посту жители региона заметили, что такая картина наблюдается во многих районных больницах.

- Лежу в первой горбольнице в травматологии – и тут тоже самое: тараканов полно ползает, – заметила жительница Барнаула Леся Шикова.

- В РТП лежу с пятницы, одного видел и тот заблудился, наверное, во всех больницах всегда были и будут «стасики», от этого никуда не деться, - считает Владимир Шашков.

Между тем, по информации и.о. главного врача Алейской ЦРБ Вячеслава Захарова, дезинсекция в медорганизации проводится согласно плану раз в квартал. После сообщения в соцсети сегодня уже осмотрены помещения больницы и будет проведена дополнительная обработка. На январь планируется очередная дезинсекция специализированной бригадой согласно санитарным правилам.

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