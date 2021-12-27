Как будут работать больницы и поликлиники на Алтае в новогодние праздники-2022

Для приема вызовов об оказании неотложной помощи в поликлиниках будут работать контакт-центры Фото: Олег УКЛАДОВ

Система здравоохранения Алтайского края в период новогодних праздников будет работать в режиме повышенной готовности. Жители региона смогут обратиться не только за экстренной помощью, но и попасть на прием к узким специалистам. О графике работ поликлиник, диагностических центров и пунктов вакцинации рассказали в региональном минздраве.

СКОРАЯ И НЕОТЛОЖНАЯ ПОМОЩЬ

Режим работы: ежедневно

Ежедневно в Алтайском крае будут работать станции скорой помощи, родильные дома, травмпункты и стационары. Для приема вызовов об оказании неотложной помощи в поликлиниках контакт-центры будут работать ежедневно с 8:00 до 18:00. Выезжать на дом бригады «неотложки» готовы каждый день с 08:00 до 20:00 часов.

– Ежедневно будут работать патологоанатомические отделения, учреждения судебно-медицинской экспертизы и центр крови. Также в обычном режиме продолжится работа ПЦР-лабораторий и дистанционный мониторинг больных коронавирусной инфекцией, находящихся на дому, – рассказала на брифинге Наталья Чуканова, заместитель начальника отдела организации медицинской помощи взрослому населению регионального минздрава.

Помимо этого, ежедневно с 8:00 до 20:00 будут работать центры компьютерной томографии для диагностики пациентов с подозрением на внебольничную пневмонию.

ПОЛИКЛИНИКИ

Режим работы: 31 декабря, 2 и 8 января - с 8:00 до 14:00, с 3 по 6 января – с 8:00 до 18:00,

1, 7, 9 января – выходные

Как отметила Наталья Чуканова, в этом году у жителей края появилась возможность записаться в поликлинику даже в праздничные дни. Причем попасть на прием можно будет как к терапевтам и педиатрам, так и к узким специалистам. В эти дни также пациенты смогут пройти лабораторные и инструментальные методы обследования.

Также в праздники не останутся без помощи пациенты с туберкулезом, ВИЧ-инфекциями, психическими расстройствами, а также с другими социально значимыми заболеваниями. Специализированные медучреждения будут работать 31 декабря, со 2 января по 6 января, 8 января с 08:00 до 14:00.

ВАКЦИНАЦИЯ

Режим работы: 31 декабря, 2 и 8 января - с 8:00 до 14:00, с 3 по 6 января – с 8:00 до 18:00

У жителей Алтайского края будет возможность привиться от коронавируса в новогодние праздники. Правда, сделать это можно будет только в поликлиниках и диагностических центрах региона. В торговых центрах Барнаула пункты вакцинации работать не будут.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Какой будет погода 31 декабря 2021 в Алтайском крае

Синоптики дали предварительно прогноз на 31 декабря 2021 в Алтайском крае (подробнее)