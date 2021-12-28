«Ехали домой после сессии»: что известно о погибших в ДТП на Алтае 25 декабря 2021

Лишь двоим пассажирам удалось выжить Фото: Олег УКЛАДОВ

В минувшие выходные в Республике Алтай произошла страшная трагедия: в ДТП погибли пять человек, в том числе трое несовершеннолетних. По данным «Комсомолки», в одной из машин ехали трое студентов, за рулем был брат одного из них. В этом авто удалось выжить лишь 17-летней девушке…

Что известно о погибших

Как уже ранее сообщалось, 25 декабря около 16:45 возле села Купчегень Онгудайского района житель Кош-Агачского района на автомобиле Nissan X-Trail ехал в сторону села Онгудай. Он вылетел на «встречку» и врезался в Toyota-Corona.

И водитель, и трое пассажиров Toyota были жителями села Кокоря. По словам главы Кокоринского сельского поселения Вадима Уванчикова, за рулем сидел 27-летний мужчина, у него остались двое ребятишек. В злополучный день он подвозил брата и его приятелей – парня и девушку.

- Один из погибших подростков учился в колледже культуры и искусства, другой – в Троицком агротехническом техникуме. Раньше юноши обучались в одном классе в нашей школе, - отметил глава села.

Водитель и один из студентов погибли на месте аварии, а девушку и еще одного парня госпитализировали в больницу. Спасти молодого человека врачам не удалось.

- Погибших будут хоронить сегодня, 28 декабря, в родном селе. Для нас всех это большая трагедия, - подчеркнул Вадим Уванчиков.

Пострадавшая, по данным источников «Комсомолки», находится в состоянии средней степени тяжести, угрозы её здоровью нет.

Насчет тех, кто находился в автомобиле Nissan X-Trail, известно меньше. Погибшему водителю было 35 лет. Также в иномарке находились 13-летняя восьмиклассница из классического республиканского лицея и 40-летний мужчина - ему единственному удалось выжить. Сейчас он, как и выжившая студентка, лечится в Онгудайской районной больнице.

Последствия трагедии

По факту аварии следственное управление по Республике Алтай возбудило уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». Расследование уголовного дела поставлено на контроль в региональной прокуратуре.

Свои соболезнования семьям погибших принес глава Республики Алтай Олег Хорохордин. На странице в инстаграме он также обратился к жителям и гостям региона и призвал их быть максимально внимательными и ответственными на дорогах.

- Соблюдайте правила дорожного движения и, пожалуйста, берегите себя, - написал Хорохордин в соцсетях.

Сейчас учащиеся разъезжаются по домам на каникулы, и нередко они выбирают в качестве перевозчиков именно частников. Как рассказали в администрации Кош-Агачского района, зачастую они пренебрегают правилами безопасности и не соблюдают скоростной режим, также ломят цены в преддверии праздников. В связи с этим было решено организовать подвоз учащихся.

- Администрацией МО «Кош-Агачский район» и Советом депутатов муниципалитета принято решение организовать бесплатную перевозку наших студентов в новогодние и рождественские каникулы на автобусах администрации района. Сразу несколько рейсов буду осуществлять бесплатную перевозку детей, обучающихся в гимназии, лицеях города Горно-Алтайска, а также студентов различных учебных заведений до Кош-Агача. Выезд будет осуществляться согласно маршруту-графику, - рассказали районные власти.

Как добавила в разговоре с «Комсомолкой» начальник управления образования района Гульмайра Нукеева, все автобусы для перевозки детей прошли техосмотр. Кроме того, будет организовано сопровождение ГАИ.

С расписанием автобусов можно ознакомиться по ссылке.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Пять человек, в том числе трое детей, погибли в аварии на Алтае

Две легковушки столкнулись на одной полосе движения (подробнее)