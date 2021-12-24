Какой будет погода 31 декабря 2021 в Алтайском крае

В регионе будет морозно Фото: Олег УКЛАДОВ

На Новый год в Алтайском крае будет морозно, возможен снег. Предварительный прогноз погоды в регионе на 31 декабря 2021 и 1 января 2022 в беседе с «Комсомольской Правдой – Барнаул» озвучила Людмила Сырых, начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению алтайского Гидрометцентра.

–31 декабря и 1 января Алтайский край окажется под влиянием арктического антициклона, в связи с этим погода изменится. Ожидается кратковременное похолодание, которое установится в регионе на двое суток , – отметила Людмила Юрьевна.

Ночью столбики термометров опустятся до отметок -20…-30 градусов, днем же прогнозируют -10…-18 градусов. 21 декабря и 1 января в Алтайском крае будет преимущественно без осадков.

Синоптик подчеркнула, что этот прогноз является предварительным. Более точный станет известен на следующей неделе.

Напомним, в прошлом году на Новый год в Алтайском крае была не самой теплой, однако жутких морозов не прогнозировали. 31 декабря в Алтайском крае столбики термометров опускались до -10…-21 градусов.

Ранее мы писали о том, что в последнюю декаду декабря в Барнауле традиционно открываются новогодние ярмарки. В этом году их число сократилось из-за пандемии и требований при посещении торговых центров. Тем не менее, еще можно успеть различные подарки.

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