Какие мечты загадали дети на «Елке желаний» в Барнауле

Под Новый год незрячая пианистка Мария Саунина загадала желание - сыграть на настоящем концертном рояле Фото: пресс-службы правительства Алтайского края

На Алтае продолжается всероссийская акция «Елка желаний». Как сообщили в молодежном правительстве Алтайского края, уже исполнено 17 детских просьб из сорока. И новогодние чудеса продолжаются! Добрая благотворительная акция помогает поверить в волшебство не только детям, но и взрослым - кто-то из них выполняет роль дедов Морозов, кто-то становится свидетелем чуда.

Музыка в подушечках пальцев

На днях 13-летняя Маша Паутова виртуозно сыграла на рояле Государственной филармонии произведения Баха и Прокопьева. Новогодний шарик с ее мечтой снял с елки губернатор Виктор Томенко.

Под Новый год незрячая пианистка Мария Саунина загадала желание - сыграть на настоящем концертном рояле Фото: пресс-службы правительства Алтайского края

Мария не видит с рождения, при этом играет на пианино, пишет стихи и музыку. Опекуны девочки — Валерий и Лариса Захаровы нашли педагога, который обучает ребенка игре на фортепиано. Школьница обладает абсолютным слухом, это помогло ей стать настоящим виртуозом, исполнять сложные классические произведения.

- Педагог Надежда Юрьевна обучает Машу, как она говорит, "с рук" - специальных методик для таких детей не существует. Материал она запоминает крепко и надолго, - рассказывает министр культуры Елена Безрукова.

«Уникальный навык - невероятно!» – восхищаются в сети слушатели, посмотревшие видеозапись игры девочки. Под Новый год незрячая пианистка Мария Саунина загадала два желания: сыграть на настоящем концертном рояле и получить в подарок портативную музыкальную колонку. Обе детские мечты исполнились.

Посмотреть закулисье

16-летняя Ксения Ипатова в своем письме написала, что хочет не только побывать на сказочном представлении, но и попасть в театральное закулисье. Желание талантливой слабослышащей девочки также исполнил губернатор Томенко.

Ксюша посмотрела спектакль «Путешествие голубой стрелы» в Театре кукол. Это знаменитая рождественская сказка известного итальянского писателя Джанни Родари о приключениях игрушечного поезда и отважных игрушек. После спектакля девочка побывала на сцене, в театральных мастерских и гримерных.

Спортивная радость

В барнаульской многодетной семье Жулай появился турник, который тут же облепили дети. В семье их пятеро. Самому старшему Александру - 12 лет, Надежде - 9 лет, Татьяне - 6 лет, двойняшкам Ивану и Марии по 3 года.

- У нас очень дружная семья, все друг другу помогают, - рассказывает мама Анна Евгеньевна. - Любимый праздник, конечно, Новый год. Старший сын, когда писал желание, загадал получить спортивный турник в свою комнату. И теперь подарку рады все.

Спортивный турник и огромную корзину со сладостями детям вручил заместитель председателя Правительства Алтайского края Денис Губин. Он встретился с дружной семьей на базе спортивной школы олимпийского резерва по конькобежному спорту «Клевченя». Там же и дети, и взрослые радостно покатались на коньках.

Палатка для похода

Десятилетняя Милана Манойленко из Барнаула давно мечтает пойти всей семьей в туристический поход. Там где будет ночевка, костер, и каша на огне. Записывая желание на новый год, она загадала палатку. И это романтическую просьбу выполнил глава города Вячеслав Франк.

- Ура, мы пойдем в поход, обязательно с ночевкой и я сама попробую установить палатку, - радуется Милана.

- Все дети с нетерпением ждут этого похода, - улыбнулись родители девочки Олег и Анна Манойленко. Кстати, глава семейства помимо основного места работы, занимается волонтёрской деятельностью, помогает людям в трудной жизненной ситуации. Мама работает в краевой общественной организации «Много деток – хорошо!», является победителем международной премии #МЫВМЕСТЕ, конкурсов «Доброволец года» и «Добрый Барнаул».

Побывал в армии

15-летний бийчанин Сергей Вангунас написал письмо Деду Морозу с просьбой исполнить его мечту – посетить воинскую часть и увидеть настоящую боевую технику. И это тоже сбылось! Сережа не просто ходил с экскурсией по казармам, а проехался на БТР, примерил оружие, получил сухпаек и т.д.

- У сына ДЦП первой степени, хоть и в легкой форме, но в армию с таким заболеванием не берут. А Сережа весь год смотрел армейские фильмы и мечтал об армии, - рассказывает мама Елена Евгеньевна. - Это желание он и написал - побывать в воинской части. И теперь под впечатлением, что оно сбылось.

Для Сережи Вангунаса устроили экскурсию по воинской части и прокатили на БТР. Фото: Минобороны

Содействие в исполнении желания подростка оказала начальник управления Алтайского края по труду и занятости населения Надежда Капура.

Как сообщается на сайте Министерства обороны РФ, Сережу пригласили в зенитную ракетную бригаду в Алтайском крае, вооруженную новейшими зенитными ракетными комплексами «Бук-М3».

Для Сережи Вангунаса устроили экскурсию по воинской части и прокатили на БТР. Фото: Минобороны

- Мы постарались погрузить Сергея в атмосферу военной службы, показали ему экипировку, образцы вооружения и прокатили на современной технике, и он сам пробовал собрать и разобрать автомат. Коллектив бригады очень рад, что мальчик был впечатлен увиденным, и что нам удалось выполнить его мечту, - говорит заместитель командира воинской части подполковник Сергей Брыкин.

Пусть чудес будет больше!

Новый год приближается, и с ним добавляется волшебства. Екатерина Четошникова, начальник управления молодёжной политики исполнила мечту маленькой Саши Михальцовой и подарила девочке тюбинг для катания на горке. Кстати, по словам координаторов проекта, тюбинг в этом году - самый популярный запрос у детей. Будем надеяться, что хорошие правильные горки, где можно на них покататься, все же будут.

Для семьи Саши чиновница чделала ещё один небольшой сюрприз — набор из различных красивых фигурок для запекания и кондитерских украшений.

Исполнения желаний продолжаются. Кто-то из детей участвовал в телепередаче, кто-то побывал в кулинарном цехе кондитерской фабрики и сам приготовил торт, кто-то получил большую куклу. Один из мальчиков в ближайшее время поговорит по видеосвязи с любимым популярным актером и т.д.

Между тем новый год с его сверкающими шариками и гирляндами, мигающими елками и боем курантов все ближе и ближе. Пусть он подарит больше чудес и детям, и взрослым.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Маленькое чудо под Новый год: еще два школьника получили подарки в рамках «Елки желаний» на Алтае

Юным спортсменам Марине и Артуру Усмановым вручили кий и клюшку (подробнее)