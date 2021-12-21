Маленькое чудо под Новый год: еще два школьника получили подарки в рамках «Елки желаний» на Алтае

Детские мечты должны сбываться. Фото: Антон Губанов

Меньше двух недель остается до Нового года. Когда, если не сейчас, случаться чуду и сбываться мечтам? В семью Усмановых новогоднее волшебство пришло накануне – дети получили долгожданный спортивный инвентарь, который поможет им воплотить в жизнь все свои заветные мечты о большой карьере.

Детские мечты должны сбываться. Фото: Антон Губанов

В Алтайском крае продолжается акция «Желание под елкой», в рамках которой любой житель может снять шар с ели, на котором написано желание ребенка, и осуществить его мечту, передав подарок волонтёру. Организатором такой волшебной акции стали Молодежный парламент региона, Минсоцзащиты и АлтГТУ им. И И.Ползунова.

Детские мечты должны сбываться. Фото: Антон Губанов

В этом году свою мечту на елочку повесила и 11-летняя Марина Усманова. Два года назад девочка увидела игру в бильярд по телевизору и поняла, что хочет стать настоящей бильярдисткой. Однако большая мечта требовала невероятный силы духа и упорства – из-за маленького роста девочку едва было видно из-за стола, лишь спустя пару месяцев тренировок она стала уверенно держать кий и попадать в цель.

Детские мечты должны сбываться. Фото: Антон Губанов

- Задатки у Марины хорошие. Ей всего 11, но она одна из самых целеустремленных воспитанников нашего центра, - отметил тренер Марины Егор Шабатько.

Кстати, кумира в этом спорте у девочки нет, зато есть непреодолимая вера в свои силы: «Люблю ориентироваться на себя». Чтобы улучшать результаты в своем любимом деле, она попросила у Деда Мороза бильярдный кий – чтобы по росту подходил и был пригодным для игры в русский бильярд.

Письмо девочки, как она и мечтала, попало депутату Государственной Думы Александру Прокопьеву.

- Я тут, наверное, перешел дорогу Деду Морозу, потому что вручаю тебе его накануне нового года, и думаю, у тебя на каникулах будет побольше времени, потренироваться и набить руку. Так что держи, - говорит депутат.

Детские мечты должны сбываться. Фото: Антон Губанов

- Самое главное – не сдаваться и не расстраиваться, если не получается, - смело заявила юная бильярдистка во время получения заветного подарка.

А вместе с новогодним желанием девочки сбылось и еще одно. Старший брат Марины – Артур – тоже спортсмен, но вместо кия в руках у него клюшка. Мальчик занимается хоккеем с семи лет, и в свои 12 он уже точно знает, чего хочет – попасть в Сборную России, а затем и в НХЛ.

Спортсмен тренируется в хоккейном клубе «Полимер», где в свое время начинали известные спортсмены - Арсений Пожидаев, Юрий Поляков и Иван Вишневский. Артур Усманов - самый юный игрок команды, но отпор в игре даст любому – таково мужское воспитание.

- Помню, как он пришел играть, даже кататься не умел – за стульчик держался. А потом через пару тренировок уже самостоятельно встал на коньки, - вспоминает тренер ХК «Полимер» Сергей Акимов.

Детские мечты должны сбываться. Фото: Антон Губанов

В подарок от депутата Госдумы Артур получил новую клюшку. Мальчик сразу же составил целый план, как будет её «обкатывать» перед игрой.

- Детские мечты должны сбываться. Если есть возможность, сделайте подарки не только своим детям, - считает Александр Прокопьев.

Детские мечты должны сбываться. Фото: Антон Губанов

Уже пятый год неравнодушные люди помогают исполнять мечты детей, попавших в трудную жизненную ситуацию, и с каждом разом марафон добра только набирает обороты. В 2021 году собрано более 400 детских посланий из разных городов и районов Алтайского края. Акция «Желание под елкой» - это еще один повод напомнить, что необязательно быть волшебником, чтобы делать добрые дела.