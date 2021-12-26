В чем встречать Новый год 2022: барнаульский стилист рассказала о главных трендах

Мария Куляхтина советует покупать одежду, которую можно использовать и в повседневной жизни Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Как встретишь Новый год, так его и проведешь. Многие продумывают праздник до мелочей, но особое внимание, конечно, уделяют образу. Некоторые модницы и модники подготовили наряды заранее, а кто-то только планирует отправиться на шопинг. Барнаульский стилист Мария Куляхтина рассказала “Комсомолке”, в чем лучше встречать 2022 год (год Тигра). Подробности в нашем материале.

Главное правило - выбирайте наряд в зависимости от того, где планируете отмечать праздник

Если планируете встречать Новый год дома, то Мария советует обратить внимание на комфортную одежду в бельевом стиле, например, на платья-комбинации, брюки и рубашку, струящуюся юбку и майку.

- Как правило, вещи в этом стиле имеют струящуюся ткань с блеском, это уже придает праздничность образу. Можно сочетать эти вещи с объемным свитером или пиджаком. А в качестве обуви используйте босоножки или туфли на невысоком каблуке, а если не хотите стучать по полу, то выбирайте мюли, - отмечает стилист.

Завершить такой образ можно нарядными серьгами со стразами или литым колье из металла. Пожалуй, самое главное, что такие вещи после праздника точно не будут просто занимать место в шкафу. Одежду в бельевом стиле, со слов стилиста, можно смело носить после новогодней ночи, например, сочетая широкие атласные брюки с кедами, пиджаком с футболкой.

- Если же празднование проходит вне дома, то в первую очередь ориентируйтесь на комфорт при выборе образа, чтобы бы не задумываться об этом факторе во время вечеринки, - отмечает Мария Куляхтина.

Кстати, если вы только собираетесь покупать наряд, то стилист советует обратить внимание на трендовые вещи. Актуальным акцентом в 2022 году во многих образах станут перья.

- Это может быть сумочка, акцентные рукава, кант юбки или просто боа из перьев. После носим в повседневной жизни с базовыми вещами, чтобы нейтрализовать акцентную вещь, - отмечает Мария.

Еще одним трендом будущего года станут платья, юбки с бахромой в стиле 30-х годов. В качестве верха может выступить корсет, как альтернатива привычным бельевым топам. Также можно использовать топ-сетку, который добавит пикантность образу.

Каким цветам стоит отдать предпочтения?

Год Тигра стилист советуют встречать в одежде актуального лилового цвета, а также в родственных оттенках: в голубом, фиолетовом и синем. Также Мария советуют обратить внимание на солнечно-желтый, цвет сусального золота, серебро.

Отметим, немаловажно выбирать не просто модные цвета, а те, что к лицу, которые подчеркивают вашу природную красоту.

Главный совет по предновогоднему шопингу от стилиста

В предновогодней суете главное не впадать в панику, лучше выбрать удобный формат шопинга: поход по магазинам или онлайн-покупки, если вы не любите очереди и скопление людей. Мария Куляхтина рекомендует включать критическое мышление, чтобы избежать бессмысленных вещей низкого качества, которые прослужат один праздничный вечер.

- Стоит приобретать ту одежду, которую вы сможете использовать и в повседневной жизни, если у вас не часто случаются торжества. Например, лучше купить одни яркие серьги, которыми вы завершите образ с рубашкой и брюками, чем взять платье с пайетками, которое больше никуда не наденете, - резюмирует Мария.

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