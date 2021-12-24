ДТП на переезде Кулунда-Табуны в Алтайском крае 24 декабря 2021: минздрав рассказал о состоянии пострадавших

Грузовой поезд столкнулся с рейсовым автобусом на железнодорожном переезде Кулунда-Табуны. ФОТО: Источник КП

Региональный Минздрав сообщил о состоянии пассажиров автобуса, который столкнулся с поездом. Рассказываем последние новости о ДТП на переезде Кулунда-Табуны в Алтайском крае, которое произошло 24 декабря 2021.

По данным министерства здравоохранения Алтайского края, в аварии пострадало пять пассажиров (двое из них подростки 2005 и 2006 года рождения), трое из которых госпитализированы в Кулундинскую ЦРБ, в том числе один подросток. Отметим, что ранее прокуратура сообщала о семи пострадавших, всего, по данным ведомства, в автобусе находилось 16 человек.

- Медики оценивают состояние пострадавших как средней степени тяжести, угрозы для жизни нет. Вся необходимая медпомощь пациентам оказывается, - отметили в ведомстве.

На данный момент еще двум пострадавшим в медучреждении проводятся все необходимые диагностические процедуры, после чего будет принято решение о необходимости госпитализации.

По последним данным, еще четыре человека обратились в Славгородскую ЦРБ. В больнице пострадавших осмотрели врачи: оказали амбулаторную помощь, дали консультации.

Напомним, ДТП произошло сегодня, 24 декабря: грузовой поезд столкнулся с рейсовым автобусом на железнодорожном переезде Кулунда-Табуны. Водитель автобуса выехал на пути на запрещающий сигнал переездной сигнализации. По факту аварии прокуратура региона проводит проверку.

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