На Алтае грузовой поезд столкнулся с рейсовым автобусом

Автобус двигался по направлению Барнаул - Яровое. ФОТО: Источник КП

В Алтайском крае сегодня, 24 декабря, грузовой поезд столкнулся с рейсовым автобусом на железнодорожном переезде Кулунда-Табуны, сообщает МЧС России по региону.

Автобус двигался по направлению Барнаул - Яровое. По предварительным данным, в ДТП пострадало 7 человек. Причиной аварии стало нарушение правил дорожного движения водителем автобуса. Он выехал на пути на запрещающий сигнал перед приближающимся грузовым поездом, хотя переезд был оборудован исправной светозвуковой сигнализацией.

Машинист успел применить экстренное торможение, но расстояние оказалось недостаточным, поэтому столкновение не удалось предотвратить.

- Схода подвижного состава и повреждений инфраструктуры нет. Западно-Сибирская железная дорога призывает водителей к повышенной бдительности и неукоснительному соблюдению правил дорожного движения, - добавили в службе корпоративных коммуникаций Западно-Сибирской железной дороги - филиала ОАО «РЖД».

По данному факту прокуратора Алтайского края проводит проверку. По данным ведомства, в автобусе находились 16 человек.

- По поручению прокурора края организовано проведение проверки, в ходе которой будут оценены вопросы соблюдения законодательства о транспортном обеспечении, безопасности перевозки пассажиров маршрутным транспортом, - пишет ведомство.

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