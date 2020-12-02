Какой будет погода на Новый год 2021 в Барнауле

По всей Сибири к концу декабря установится мягкая погода. Фото: Олег УКЛАДОВ

Погода в Алтайском крае на Новый год 2021 обещает быть не самой теплой, однако жутких морозов тоже не ожидается. На Gismeteo появился предварительный прогноз.

В целом, по данным «Эксперт Online», по всей Сибири к концу декабря установится мягкая погода. Синоптики обещают, что в новогоднюю ночь градусники покажут минус 15-16, но ведь для сибиряков это не так уж холодно.

Алтайский край

31 декабря в Алтайском крае температура опустится до -10, -21 градусов. Ожидается переменная облачность, будет идти небольшой снег. Максимальная скорость ветра достигнет 11 м/с.

1 января в регионе погода останется прежней. Температура составит -10, -16 градусов. День будет пасмурным, пройдет небольшой снег. Скорость ветра составит 11 м/с.

Барнаул

31 декабря в Барнауле столбик термометра опустится до -13, -17 градусов. Ожидается переменная облачность, без осадков. Скорость ветра достигнет 9 м/с.

1 января в краевой столице уже немного потеплеет. Температура поднимется до -12, -15 градусов. Правда, станет ветренее. Порывы ветра будут достигать 12 м/с.

Более точный прогноз появится за три дня до Нового года.

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