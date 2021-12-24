Новогодние ярмарки 2021-2022 в Барнауле: площадки, расписание работы, дата открытия

Рассказываем, где пройдут лучшие рождественские и новогодние ярмарки 2021-2022 в Барнауле
Фото: Анна Перевощикова
Число новогодних ярмарок в Барнауле, которые ежегодно открывались в последнюю декаду декабря, в этом году сократилось. Эксперты связывают это с пандемией и новыми требованиями посещений торговых центров . Тем не менее, новогодние ярмарки в краевой столице будут. Рассказываем, где пройдут лучшие рождественские и новогодние ярмарки 2021-2022 в Барнауле. Мы подскажем вам, как и где выгодно купить елки, украшения, подарки на год Тигра.
Сувениры и угощения
Ярмарка новогодних подарков состоится в ТД "ULTRA"! Успевайте, всего один день! На ярмарке представлена продукция алтайских ремесленников - новогодние сувениры и декор, интерьерные куклы, имбирные пряники и сладкие угощения!
Когда: 24 декабря
Где: ТРЦ «Ультра», Ленина 10
Новогодние островки
Пожалуй, главная новогодняя ярмарка Барнаула уютно расположилась в центральном атриуме ТРЦ Galaxy- сообщается в Инстаграм торгового центра.
«Вас ждут душевные идеи для подарков и приятная предпраздничная суета, – обещают организаторы. - С нами вы подготовитесь к Новому году на твердую «пятёрку»!
Среди участников ярмарки много замечательных мастеров, которые представят сувениры и вкусные островки с кулинарными шедеврами - имбирными пряниками, зефиром ручной работы и другими яствами.
Когда: до 9 января в ежедневно с 10:00 до 22:00
Где: ТРЦ Galaxy, пр. Строителей, 117 центральный атриум
Продовольственные ярмарки от мэрии
Перед новым годом в Барнауле пройдут и традиционные продовольственные ярмарки.
- Будет представлен широкий ассортимент продуктов предложат предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности Барнаула и других муниципальных образований Алтайского края, – обещает администрация города, призывая покупателей соблюдать масочный режим. Т
Товаропроизводители представят мясо птицы, свинину и говядину, колбасные, мясные, рыбные деликатесы; растительное масло, кондитерские и хлебобулочные изделия, муку и крупы, сахар.
Когда: 25 декабря с 10.00 до 14.00
Где:
- Железнодорожный район: пр. Ленина, 71;
- Индустриальный район: ул.50 лет СССР, 51а;
- Ленинский район: пл. Народная;
- Октябрьский район: пр. Ленина, 152;
- Центральный район: пр. Красноармейский, 36.
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