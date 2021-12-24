Новогодние ярмарки 2021-2022 в Барнауле: площадки, расписание работы, дата открытия

Рассказываем, где пройдут лучшие рождественские и новогодние ярмарки 2021-2022 в Барнауле Фото: Анна Перевощикова

Число новогодних ярмарок в Барнауле, которые ежегодно открывались в последнюю декаду декабря, в этом году сократилось. Эксперты связывают это с пандемией и новыми требованиями посещений торговых центров . Тем не менее, новогодние ярмарки в краевой столице будут. Рассказываем, где пройдут лучшие рождественские и новогодние ярмарки 2021-2022 в Барнауле. Мы подскажем вам, как и где выгодно купить елки, украшения, подарки на год Тигра.

Сувениры и угощения

Ярмарка новогодних подарков состоится в ТД "ULTRA"! Успевайте, всего один день! На ярмарке представлена продукция алтайских ремесленников - новогодние сувениры и декор, интерьерные куклы, имбирные пряники и сладкие угощения!

Когда: 24 декабря

Где: ТРЦ «Ультра», Ленина 10

Новогодние островки

Пожалуй, главная новогодняя ярмарка Барнаула уютно расположилась в центральном атриуме ТРЦ Galaxy- сообщается в Инстаграм торгового центра.

«Вас ждут душевные идеи для подарков и приятная предпраздничная суета, – обещают организаторы. - С нами вы подготовитесь к Новому году на твердую «пятёрку»!

Среди участников ярмарки много замечательных мастеров, которые представят сувениры и вкусные островки с кулинарными шедеврами - имбирными пряниками, зефиром ручной работы и другими яствами.

Когда: до 9 января в ежедневно с 10:00 до 22:00

Где: ТРЦ Galaxy, пр. Строителей, 117 центральный атриум

Продовольственные ярмарки от мэрии

Перед новым годом в Барнауле пройдут и традиционные продовольственные ярмарки.

- Будет представлен широкий ассортимент продуктов предложат предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности Барнаула и других муниципальных образований Алтайского края, – обещает администрация города, призывая покупателей соблюдать масочный режим. Т

Товаропроизводители представят мясо птицы, свинину и говядину, колбасные, мясные, рыбные деликатесы; растительное масло, кондитерские и хлебобулочные изделия, муку и крупы, сахар.

Когда: 25 декабря с 10.00 до 14.00

Где:

- Железнодорожный район: пр. Ленина, 71;

- Индустриальный район: ул.50 лет СССР, 51а;

- Ленинский район: пл. Народная;

- Октябрьский район: пр. Ленина, 152;

- Центральный район: пр. Красноармейский, 36.

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