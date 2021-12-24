В Алтайском крае рекордно снизился уровень безработицы

Сейчас на учете в службе занятости состоит 15,8 тысяч человек Фото: Олег УКЛАДОВ

Уровень общей безработицы в Алтайском крае в настоящее время составляет 4,8%. Это самый низкий показатель с 2015 года. Об этом на пресс-конференции рассказала Надежда Капура, начальник регионального управления по труду и занятости.

В 2019 году в Алтайском крае было 1 млн 73 тысячи работающих человек. В январе 2021 года их число снизилось до 1 млн 6 тысяч человек, но в течение этого года удалось восстановить 65 тысяч человек.

– По данным на сегодняшний день число занятых граждан в Алтайском крае составляет около 1 млн 72 тысячи человек. Мы практически достигли доковидного уровня занятости. У нас растет число вакансий, – отметила Надежда Капура.

В целом число безработных в регионе уменьшилось более чем в два раза. В декабре 2020 года их было более 36 тысяч человек, а сейчас на учете в службе занятости состоит 15,8 тысяч человек.

Начальник регионального управления по труду и занятости рассказала, что улучшить ситуацию на рынке труда региона помог комплекс мер. В частности, сотрудники проходили обучение, их помогали трудоустроить. Помогло и предоставление поддержки предпринимателей, развитие среднего и малого бизнеса, реализация инвестиционных проектов в Алтайском крае. Около 500 работодателей воспользовались мерами поддержки в этом году.

Напомним, ранее мы писали о том, что одна из самых востребованных вакансий в Алтайском крае – водитель. Кроме того, в регионе большой спрос на сварщиков, которым предлагают зарплату от 80 до 100 тысяч рублей.

Также мы сообщали, что в общероссийской базе «Работа России» всего размещено порядка 20 тысяч вакансий в Алтайском крае. Причем соискателей в регионе почти в четыре раза больше – 76 тысяч человек.

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