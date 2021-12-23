Алтайские власти рассказали, как ответят на призыв президента развивать транспортную инфраструктуру

Для нашего региона в этом плане важны, в первую очередь, автомобильные дороги Фото: Олег УКЛАДОВ

В четверг, 23 декабря, во время большой пресс-конференции президент России Владимир Путин подчеркнул, что власти сейчас уделяют большое внимание развитию малых городов и их транспортной инфраструктуры. В правительстве Алтайского края уже прокомментировали, как справляются с этой задачей в нашем регионе.

Как заявил глава государства, развитие транспортной инфраструктуры в малых городах - один из драйверов роста, в который будут вложены большие ресурсы. Как сообщили в пресс-службе краевого правительства, для нашего региона в этом плане важны, в первую очередь, автомобильные дороги. Общая протяженность краевых дорог составляет 55,5 тысячи километров, что является одним из самых больших показателей по стране.

Каждый год в регионе обновляют дорожные участки. Так, по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в этом году году реконструировано более 300 километров трасс.

На сумму более 3 миллиардов рублей мы обновили 64 краевых и 45 объектов местного значения в Барнауле, Бийске и Новоалтайске. Помимо этого, в этом году было смонтировано два пункта весогабаритного контроля автомобилей в движении для обеспечения сохранности дорог, а также пять комплексов фото- и видеофиксации нарушений, - подчеркнул заместитель транспорта Алтайского края Валерий Никитюк.

Всего в дорожный фонд было вложено 14,3 млрд рублей по итогам 2021 года, за счет этих средств работы провели на 823 километрах алтайских дорог и 10 мостах.

В следующем году объем вложенных средств увеличат, также дополнительно будут привлечены средства бюджетного инфраструктурного кредита. Итого на развитие дорожной сети Алтайского края направят 15,1 млрд рублей.

Самый масштабные работы будут вестись на двух путепроводах в Барнауле и Заринске, а также на дороге Алтайское - Ая - «Бирюзовая Катунь» в Алтайском районе и возле села Сузоп в Солтонском районе. Кроме того, будет установлено еще два пункта контроля габаритов транспорта, пять комплексов фото- и видеофиксации нарушений и так далее.

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