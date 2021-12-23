В Барнаул завезли духи с ароматом сада Михаила Калашникова

Известный российский парфюмер в прошлом году создала духи «Сад оружейника». Фото: Ольга Замилова

23 декабря - день памяти легендарного конструктора стрелкового оружия Михаила Калашникова. В Барнауле в «Горной аптеке» незадолго до этой даты появились эксклюзивные духи, созданные в память о выдающемся человеке.

- Известный российский парфюмер Ольга Замилова в прошлом году создала духи «Сад оружейника» в честь нашего знаменитого земляка, - рассказывает Ольга Лонская, директор «Горной аптеки». - Этот парфюм стал вариантом государственного подарка. Встретившись с парфюмером на туристической выставке в Москве, мы заключили договор по поводу совместных мероприятий и презентации духов в Барнауле.

Вернувшись с выставки, Лонская привезла в Барнаул четыре заветных флакончика и несколько пробников. Находятся они в «Горной аптеке». Продавать их пока что не будут, оставят в качестве презента для почетных гостей.

Подарочные флаконы с духами сделаны в виде гильзы, каждый расписан изящными березами.

- Нотки березы присутствуют и в аромате, - рассказывает Ольга Лонская, - также можно уловить запахи маральника и кедра и в то же время дровяной печи, свежеприготовленного хлеба и другие нотки, которые перенесут в сад Калашникова.

Парфюмер Ольга Замилова, приступая к работе над этими духами, прочитала автобиографические книги знаменитого оружейника. И вдохновилась тем, что Михаил Тимофеевич очень любил бывать в саду. На своей даче он колол дрова, топил баню, сажал деревья и цветы, мастерил скворечники...

- Сад - это целая жизнь: тонкая березка, незатейливая скамейка, запах свежего хлеба из белокаменной печи - здесь он искал тишины, здесь он находил спокойствие. Деревья напоминали ему собственных детей, - говорила создательница ароматов в одном из интервью.

В феврале в «Горной аптеке» планируется встреча с парфюмером и презентация духов «Сад оружейника».

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