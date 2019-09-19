Духи с запахом бабушкиных пирогов: барнаульский парфюмер создает эксклюзивные ароматы

СЕГОДНЯ 08:54 2019-09-19T08:58:38+03:00

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Парфюмер Галина Ангелюк из Барнаула занимается составлением эксклюзивных духов на заказ. По ее мнению, аромат должен дарить ощущение счастья, вызывать приятные воспоминания и эмоции. И запах бабушкиных пирогов - как раз из этой серии.

- Его можно воссоздать в общей парфюмерной композиции. Как вариант, это будет аромат с нотками ванили и корицы. Или цветочный аромат, но в нём подтекстом будут присутствовать нотки, на уровне интуиции отсылающие вас к бабушкиным пирогам, а значит, приносящие радость, - цитирует Галину издание АиФ-Алтай.

Парфюмер рассказала: чтобы определиться с запахом, она выслушивает клиента в спокойной, интимной обстановке. Выясняет, для какой цели ему нужны духи, когда они будут использоваться (в повседневной жизни или для важных мероприятий). И уже после этого выясняет, какие ноты человеку нравятся.

Вообще, по мнению парфюмера, можно добиться, чтобы любой аромат делал вас счастливым.

- Для этого его нужно «заякорить». То есть наносить духи в моменты радости, счастья, ликования. И тогда ваш мозг начнет идентифицировать его как аромат счастья. А когда станет печально, вы побрызгаетесь этими духами, и ваше состояние значительно улучшится. Это такой терапевтический метод, - пояснила Галина Ангелюк.

ИСТОЧНИК KP.RU