Афиша новогодних выставок в Барнауле: Сальвадор Дали, микроминиатюры и художественные лаки

Выставка скульптур Даши Намдакова будет работать до 13 февраля 2022 года. Фото: Олег УКЛАДОВ

Барнаульцы уже с головой погрузились в предновогоднюю суету. Покупка подарков, выбор наряда и подготовка праздничного меню. Чтобы немного расслабиться, отбросить тревогу от нехватки времени в сторону, чтобы насладиться атмосферой волшебства - предлагаем вам приблизиться к искусству. «Комсомолка» подготовила афишу новогодних выставок в Барнауле, которые, кстати, будут работать и в праздничную неделю.

Выставка скульптур

Энергия древних кочевников и буддийское спокойствие. В Барнауле можно посмотреть выставку работ известного на весь мир скульптора из Забайкалья Даши Намдакова. Сотрудники музея проведут экскурсию по экспозиции и расскажут о бурятском эпосе.

Где: Краеведческий музей (г. Барнаул, ул. Ползунова, 39)

Когда: до 13 февраля 2022 года

Возрастные ограничения: 6+

Стоимость билета: детский - 50 рублей, взрослый - 100.

Также в краеведческом музее на праздниках запланировано много интересных мероприятий для детей:

Музейная программа “Почему у тигра на спине полоски” с мастер-классом по изготовлению Символа Нового года.

Где: Краеведческий музей (г. Барнаул, проспект Красноармейский, 28)

Когда: 5 января в 12:00 и 14:00

Возрастные ограничения: 6+

Стоимость билета: уточнять в музее

А хорошо ли вы знаете новогодние обычаи? Это можно проверить в мультимедийной программе “Необычная экспедиции по новогодним традициям”.

Где: Краеведческий музей (г. Барнаул, проспект Красноармейский, 28)

Когда: 4 и 9 января в 12:00

Возрастные ограничения: 6+

Стоимость билета: уточнять в музее

Также можно отправиться в “Путешествие в зимний лес со Снегурочкой”.

Где: Краеведческий музей (г. Барнаул, проспект Красноармейский, 28)

Когда: 9 января в 14:00

Возрастные ограничения: 6+

Стоимость билета: уточнять в музее

Картины с глубоким философским смыслом

Картины Андрея Поздеева разнообразны: от реалистической живописи, пронизанной соцреализмом до символизма и философских тем. Каждый обязательно отметит что-то особенное для себя. Полотна художника завораживают выбором и игрой цветовой гаммы, филигранными переходами. Обязательно обратите на необычные философские сюжеты картин «Конструкция» и «Корабль».

Где: Государственный художественный музей (г. Барнаул, ул. Максима Горького, 16)

Когда: до 16 января 2022 года

Возрастные ограничения: 6+

Стоимость билетов: от 20 рублей

«Художественные лаки — достояние России»

Эта выставка познакомит гостей с работами четырех центров славянского народного промысла: Палехского, Федоскинского, Холуйского, Мстерского. На выставке представлены необычно расписанные шкатулки, декоративные тарелки, пудреницы. На предметах обихода изображены герои народных былин, сказок.

Где: Государственный художественный музей (г. Барнаул, ул. Максима Горького, 16)

Когда: до 31 декабря 2021 года

Возрастные ограничения: 6+

Стоимость билетов: от 20 рублей

"Сальвадор Дали. 61 шедевр графики"

Любители сюрреализма могут сходить на выставку иллюстраций по картинам знаменитого художника, ставшего мировой частью поп-культуры - Сальвадора Дали. Скандальный образ и эксцентричное поведение творца известны даже тем, кто и вовсе не разбирается в искусстве. А вы знали, что Сальвадор Дали создавал помимо картин и рекламные логотипы, интерьеры, писал сценарии? На выставке не только покажут иллюстрации, но и расскажут о необычайно интересной судьбе художника.

Где: музей “Город” (г. Барнаул, ул. Льва Толстого, 24)

Когда: до 9 января 2022 года

Возрастные ограничения: 12+

Стоимость билетов: 250 рублей - взрослый, 150 - дети, пенсионеры, студенты

Тайны невидимых шедевров

Также барнаульцы могут посмотреть работа мастера микро-миниатюры из Новосибирска Владимира Анискина. Владимира Анискина - рекордсмен Книги рекордов России, основатель музея микроминиатюры "Русский Левша" в Санкт-Петербурге.

Микроминиатюра - редкий вид искусства, в котором под микроскопом создаются удивительные творения сверхмалых форм. Особенно тонкая работа делается между сердцебиениями! - отмечает Владимир Анискин.

На выставке можно увидеть розу в волосе, верблюдов в игольном ушке, подкованную блоху и многое другое.

Где: музей “Город” (г. Барнаул, ул. Льва Толстого, 24)

Когда: до 16 января 2022 года

Возрастные ограничения: 6+

Стоимость билетов: 250 рублей - взрослый, 200 - дети, пенсионеры, студенты

«Живая природа Алтая»

А любители искусства фотографии смогут полюбоваться снимками дикой природы Алтая, в том числе и теми заповедными местами, в которых не так просто побывать. На выставке представлены фотографии 36 авторов: животные, растения, горы и реки.

Где: Государственный музей истории литературы, искусства и культуры Алтайского края (г. Барнаул, ул. Льва Толстого, 2)

Когда: до 30 января 2022 года

Возрастные ограничения: 0+

Стоимость билета: от 20 рублей

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