«Какой-то кипиш в театрах!»: алтайская молодежь потратила по «Пушкинской карте» уже больше 5,7 млн рублей

260 культурных событий Алтайского края включены в проект «Пушкинская карта», а скоро присоединяться новые Фото: Олег УКЛАДОВ

С 1 сентября в России запущен проект «Пушкинская карта», активным участником которого является Алтайский край. За несколько месяцев учреждения культуры уже заработали на билетах более 5,7 млн рублей.

- «Пушкинская карта» – это новое, современное и прорывное дело. Мои сотрудники мне рассказывали удивительные истории: стоя на остановке, они слышали, как кучка подростков разговаривали на своем слэнговом языке. А суть была такая: «Какой-то кипиш в театрах! Надо туда срочно идти. Государство дает деньги». Так что даже среди тех подростков, которые никогда не рассматривали вариант посещения учреждений культуры, таких как театр или музеи, вдруг внезапно заинтересовались этой темой, - говорит министр культуры Алтайского края Елена Безрукова.

Так как ранее не велся подсчет возрастных категорий, на текущий момент театры и музеи точно не могут сказать, на сколько процентов произошел прирост молодой аудитории. Но по примерным оценкам – около 10%.

- Это очень хороший показатель, потому что мы понимаем, что по «Пушкинской карте» пришли те дети, которые постоянными нашими посетителями они не являлись, - добавляет Елена Евгеньевна.

На сегодняшний день к акции уже подключились все театры Барнаула, а также муниципальные театры Бийска и Рубцовска, а также краевые музеи. Причем если раньше не все предоставляли такую услугу, как продажа билетов онлайн, то сейчас она доступна.

- «Пушкинская карта» послужила для них стимулом. Музеи осовременили продажи билетов и тем самым, подошли ближе к потребителю. Таким образом, на сегодняшний день 20 государственных и муниципальных учреждений уже участвуют в проекте, - говорит министр. – Недавно получили заявку от одного из частных театров Барнаула. Они также хотят присоединиться к акции.

По словам Елены Безруковой, с государственными учреждениями проще найти контакт, так как их репертуар известен, они получают госзадание, и поэтому никаких вопросов к ним нет. А вот с коммерческими еще придется работать. Кроме того, уже в феврале 2022 года список учреждений пополнится сельскими Домами культуры, на базе которых, благодаря финансированию из нацпроекта «Культура» и при поддержке Фонда Кино, были созданы 3D-кинозалы.

- Это очень важное нововведение. По «Пушкинской карте» можно будет посещать отечественные фильмы. Это очень хорошо, потому что детям, которые проживают в городах, где есть театры, концертные залы и крупные музеи, спокойно могут в рамках одного светового дня посетить эти учреждения, но специфика нашего региона заключается в том, что половина населения проживает на селе. Поэтому сельским ребятишкам сложнее быть участниками этой программы. К примеру, чтобы из некоторых точек края добраться в Барнаул, надо проехать тысячу километров. В таких условиях сложно рассчитать время, - продолжает собеседница.

На текущий момент в рамках участия алтайских учреждений культуры в проект «Пушкинская карта» включено 260 событий, продано 13 тысяч билетов. Доход театров и музеев составил более 5,7 млн рублей.

Кстати, ранее во время визита в Новосибирскую область заместитель министра культуры РФ Ольга Ярилова указала на такой момент, что в Сибири менее 2% учреждений культуры подключились к программе. По ее мнению, это очень мало, но Елена Безрукова объяснила, с чем это связано и есть ли варианты как-то «подтянуть» показатели:

- В Сибири сеть учреждений культуры огромная. Только в Алтайском крае их более двух тысяч. Из них почти тысяча – это только библиотеки, которые не предоставляют платные услуги. Более тысячи – это клубы и из них только в части есть кинотеатры и проводят какие-то мероприятия, которые могут быть включены в Пушкинскую карту. Но огромное количество этих учреждений находятся в сельской местности, и там работает 1-3 сотрудника. Там подобные услуги не могут быть реализованы, и мы их даже в план не ставим, - объясняет министр.

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