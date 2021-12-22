Владелец первой «платной» горки в Барнауле: «Мы берем деньги не за горку, а за тюбинги»

В этом году в городе практически нет горок Фото: Олег УКЛАДОВ

В этом году общественность Барнаула негодует – в городе практически нет горок. Даже на главных новогодних площадках (площади Сахарова и пешеходной улице Мало-Тобольская) решили от них отказаться. Однако в парке «Центральный» зимнюю забаву все же открыли, и в СМИ появилась информация, что владелец сделал её платной.

- Это немного неправильно. Мы берем деньги не за пользование горкой, а за прокат тюбингов. Дело в том, что по новым требованиям безопасности для проката нельзя использовать картонки, ледянки и так далее – только тюбинги. Тот, кто пришел со своим тюбингом, катается бесплатно, - пояснил «Комсомолке» индивидуальный предприниматель Ленор Филимонов, которому принадлежит горка.

По словам бизнесмена, построить горку по новым правилам было очень сложно, но нет ничего невозможного. Правда, пришлось собрать около 20 документов. Кроме паспорта на объект требовались и различные журналы, акт приема в эксплуатацию, сертификат и так далее. Кроме того, пришлось нанимать и обучать двух инструкторов, которые следят за безопасностью на горке. Поэтому вполне логичный вопрос – зачем бизнесмену нужно было так заморачиваться с горкой, проходить все круги бюрократического ада, если не иметь на этом никакой прибыли?

- Мы занимается аттракционным бизнесом, развиваем парк Центрального района, и нам интересно, чтобы приходили люди – веселились, отдыхали. Горка – это традиционное развлечение наряду с катком и лыжами, это как точка притяжения. А сейчас в соцсетях пишут какие-то хейтеры, что вот я, мол, деньги с людей побираю. Когда мы строили горку, то даже не знали, что в этом году их не будет на Сахарова или Мало-Тобольской. Сейчас мы зарабатываем лишь на прокате тюбингов, но наша основная цель, миссия – радовать людей, - заверил собеседник

Кстати, сам бизнесмен не в восторге от нового ГОСТа. По его словам, там есть много перегибов.

- Теперь горка – это полноценный аттракцион, который должен состоять на учете в Гостехнадзоре. Всю документацию мы передаем вместе с госпошлиной в ведомство, далее приезжают сотрудники, осматривают горку и в случае соответствия требования выдают на неё государственный регистрационный номер, - добавил владелец горки в парке «Центральный.

А через год горка должна будет пройти освидетельствование специальным центром. Ближайшая организация, которая его проводит, находится в Новосибирске. Специалисты должны будут проверить горку и заключить, можно ли её открывать.

- В следующем году мы планируем сделать более серьезную горку, так как выяснилось, что нынешняя – немного слабовата по пропускной способности. В любом случае пока её хватает, тюбингов тоже, но если понадобится – закупим еще, - подчеркнул Ленор Филимонов.

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